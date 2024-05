Sampdoria, Pirlo: “Contro la Reggiana una finale, non verranno a fare una passeggiata”

Genova. Domani, domenica 5 maggio, la Sampdoria ospiterà la Reggiana (fischio d’inizio ore 15) per quella che potrebbe essere una sfida decisa per continuare la corsa ai play off.

Ai blucerchiati basterà ottenere quattro punti in due partite per arrivare all’obiettivo e poi giocarsi tutto per la risalita nella massima serie. Vincendo domani la Sampdoria batterà una diretta concorrente dato che gli uomini di Alessandro Nesta sono distanti solo tre lunghezze.

“Una partita importante, la aspettavamo da quando abbiamo iniziato questo percorso”, afferma Pirlo.

“Ora è arrivata e dobbiamo farci trovare pronti – continua il tecnico – la Reggiana non verrà qua a fare una passeggiata, conosco Nesta e sono sicuro di questo. Anche loro si vogliono giocare i play off quindi sarà una finale per tutte e due”.

“C’è grande aspettativa, sappiamo quello che dobbiamo fare e quello che troveremo però è una finale e quindi va vinta”.

Dunque per i due ex compagni nel Milan e nella Nazionale, che nel 2006 hanno alzato insieme la coppa del mondo sotto il cielo di Berlino, quella del Ferraris potrebbe essere una sfida decisa, anzi “la più importante” . “Nesta è un amico, abbiamo passato 10 anni in camera insieme, è un fratello. Ci sentiamo spesso. La sua Reggiana è una squadra che gioca bene, impone sempre la sua filosofia e ha vinto su campi importanti come Venezia, Catanzaro e Palermo”, afferma Pirlo.

Il tecnico per la sfida di domani avrà tante scelte a disposizione soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo: “É la prima volta forse da inizio anno che abbiamo così tanti giocatori- dice entusiasta – anche Ferrari questa settimana si è allenato con la squadra, un ragazzo fantastico”

“La scelta è tra tanti attaccanti, finalmente abbiamo la possibilità di variare anche il sistema di gioco – afferma il tecnico doriano – più soluzioni abbiamo meglio è per tutti”.

Il tecnico ha anche commentato la buona prova di Benedetti contro il Lecco: “É un giocatore che ci è mancato tanto quest’anno. Ha caratteristiche particolari, si butta negli spazi tra trequarti e area. Un calciatore dinamico che ha avuto diversi infortuni e non è mai riuscito a trovare continuità. Ha dato voglia, qualità e spirito. A Lecco è entrato davvero bene. Speriamo che stia sempre bene”.

Mister Andre Pirlo ha fatto il punto anche su Pedrola, il suo ingresso contro il Lecco ha cambiato un po’ la partita: “Non è ancora il miglior Pedrola perché comunque non ha ha ancora gioca dall’inizio. Minutaggio ne ha messo però un contro e giocare mezz’ora un altro è da inizio gara. Ora sta bene ed è la cosa più importante”.

Giordano a sinistra al posto di Murru e Barreca?Ci sarà di nuovo Puccini? “Giocherà Giordano – afferma – Avremo tanti giocatori freschi e tutti troveranno il loro spazio, mercoledì tre non hanno giocato per squalifica. Piccini è stato risparmiato per il sintetico”.

E sull’omaggio della Sampdoria a Eriksson: “Sarà una giornata bellissima ma noi non dobbiamo distrarci. Sarà una festa all’inizio ma speriamo lo sia anche alla fine. Concentrati sulla nostra partita”, conclude Pirlo.