In centro storico apre il “Pop-Up Market”, il mercato degli artigiani creativi

Genova. Ha aperto le porte sabato in vico San Luca, nel cuore del centro storico, il “Pop-Up Market”, un nuovo mercato di prodotti locali, artigianali e di alta qualità offerti da una varietà di venditori e creativi che si inserisce nell’ambito del progetto Fair to Share.

L’iniziativa fa parte del progetto europeo HUB-IN – Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas, finanziato dal programma Horizon 2020 di cui il Comune di Genova è partner e che rientra nel Piano Integrato Caruggi.

Il Pop-Up Market sarà aperto ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare e acquistare prodotti unici e originali, direttamente dai produttori e dagli artigiani locali. Sarà inoltre possibile partecipare ad attività, laboratori di mindfulness, di macrame e di riciclo, incontri, workshop creativi, incontri informativi e sessioni di consulenza personalizzata con professionisti esperti.

“Hub-in- dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Genova- è un progetto europeo di cui il Comune di Genova è vincitore, partito nel 2020, mira a promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità nelle aree urbane storiche, preservando l’identità unica dei siti storici per quanto riguarda i loro valori naturali, culturali e sociali. “Fair to Share”, nel cuore del nostro centro storico, è occasione di formazione di impresa e partecipazione a workshop di artigianato, innovazione delle micro-imprese e riciclo creativo».

“Un altro progetto che rende il centro storico di Genova fulcro di esperienze, di innovazione e di cultura: tutti elementi veicolati dalle idee di Hub-In per il Piano Caruggi che, con l’evento ‘Fair to Share’ punta allo scambio commerciale, agli acquisti equo-solidali, ma anche alla creatività di produttori e artigiani che si sono messi in gioco per creare uno store condiviso e fare insieme attività, laboratori, incontri e consulenze con professionisti per arricchire l’esperienza dei visitatori”, aggiunge il presidente del Municipio I.

“Fair to Share è un’opportunità unica per riunire la comunità locale, sostenere il commercio etico e promuovere la creatività e l’innovazione – conclude Stefania Capuzzi, project manager di Fair to Share e consulente di Social Hub Genova – Siamo entusiasti di dare il via a questo pop-market e di vedere come contribuirà a rafforzare il tessuto economico e sociale di Genova”.