Corruzione, l’interrogatorio di Toti dal 27 maggio. L’avvocato: “A Montecarlo un solo incontro casuale con Spinelli e si è pagato tutto da solo”

Genova. Slitta ancora l’interrogatorio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Ad annunciarlo è l’avvocato Stefano Savi che questa mattina ha interloquito nuovamente con il pm Luca Monteverde. L’interrogatorio si terrà “nella settimana che comincia il 27 maggio”, ha spiegato Savi. “Io me lo immaginavo – ha aggiunto – perché in un’indagine di questo tipo i tempi sono sempre abbastanza lunghi”. Toti? “L’ho avvertito. Certo lui lo avrebbe fatto prima ma aspettiamo”.

Savi precisa inoltre che circa la notizia pubblicata su alcuni quotidiani di un incontro a Monaco tra Toti e Spinelli: “Toti mi ha spiegato che a Monaco è stato una sola volta insieme alla moglie per motivi famigliari. In quell’occasione Spinelli li ha invitati a mangiare qualcosa insieme. E’ stato un incontro assolutamente casuale, totalmente a carico di Toti che se l’è pagato con i suoi soldi. E Briatore non c’entra nulla”.

Secondo quanto emerso dal verbale di interrogatorio di Aldo Spinelli, di cui diversi stralci sono stati pubblicati su alcuni quotidiani, Spinelli nell’interrogatorio di garanzia avrebbe detto di aver dato a Toti 40mila euro “perché si era interessato”, ma che “era tutto regolare, li abbiamo divisi tra tutte le società”. Il riferimento è al rinnovo trentennale della concessione del terminal Rinfuse (il 2 dicembre 2021), a cui sono seguiti, appena 5 giorni dopo, 4 bonifici diretti da differenti aziende del gruppo Spinelli al Comitato Giovanni Toti presidente. Per la Procura di Genova quei bonifici sarebbero un vero e proprio do ut des, la prova del rapporto corruttivo con Toti, supportata secondo l’accusa da decine di intercettazioni.

Tra due settimane quindi il presidente sospeso della Regione Liguria potrà dare anche lui la sua versione dei fatti. Secondo quando trapela la linea difensiva è quella si spiegare il presunto voto di scambio come semplici cene elettorali mentre le pressioni sui membri del comitato portuale per agevolare l’imprenditore Spinelli sarebbero un’attività che, secondo la linea difensiva, era stata messa in essere solo per evitare ‘la guerra nel porto‘.