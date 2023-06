L’impianto sportivo della Sciorba si allarga: entrano nella concessione altri 2200 metri quadrati

Genova. L’impianto sportivo della Sciorba si allarga. Dopo una trattativa con il Comune di Genova, infatti, il contratto di concessione con la società Genoa Sport City è stato modificato con l’inclusione del terreno attualmente dietro la gradinata dello stadio, ad oggi in disuso.

In questo modo la società potrà contare su circa 2200 metri quadrati di nuovi spazi che potranno essere utilizzati per attività sportive o per installare nuove attrezzature, previo consenso della direzione sport del Comune di Genova, proprietario dell’area.

Il contratto di concessione con la Genoa Sportcity è stato recentemente rinnovato, con una nuova scadenza fissata al 30 aprile del 2046.