Pestaggio davanti al bancomat, 58enne finisce in rianimazione. Arrestato l’aggressore

Genova. Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, l’uomo di 58 anni che il pomeriggio del 14 agosto è stato aggredito in piazza di Santa Sabina, nel centro storico, da un altro uomo mentre stava ritirando soldi a un bancomat.

I contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari, ma per l’aggressione è stato arrestato dalla polizia locale un uomo di 48 anni, che si trova adesso in carcere con l’accusa di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Estorsione perché, secondo gli investigatori coordinati dalla pm Gabriella Dotto, il 48enne avrebbe aggredito il 58enne per soldi.

Stando a quanto ricostruito, i due stavano litigando davanti al bancomat perché il primo stava chiedendo denaro, e al rifiuto dell’altro ha iniziato a insultarlo e poi a picchiarlo. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia del nucleo antidroga della polizia locale, che ha provato a dividere i due contendenti. Il 48enne a quel punto ha dato una spinta all’altro, facendolo cadere e battere la testa sul marciapiede.

Il ferito è stato portato in ospedale, dove le sue condizioni sono peggiorate. Gli agenti della locale nel frattempo hanno fermato l’aggressore, identificandolo appunto in un 48enne di origini lombarde in vacanza con la famiglia a Sestri Levante su cui gravano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini adesso sono finalizzate a chiarire in quale contesto sia maturata l’aggressione.