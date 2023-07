Genova. Quando si dice “l’uovo di Colombo”. L’idea è semplice quanto potenzialmente irresistibile per genovesi e turisti. Prendi il cibo da asporto del momento, i poke bowl, e prendi il piatto della tradizione più basico, delle trofie al pesto.

Ecco il format lanciato in queste ore da Ugo – Pesto e oltre, rivendita take away legata alla storica Trattoria Ugo, nel centro storico di Genova.

Il nuovo punto vendita, nato come e-commerce durante il periodo covid, si trova in via Canneto il Curto 27r, a due passi dalla battutissima via San Lorenzo.

Domani, sabato 8 luglio, dalle 12 alle 15, ci sarà l’inaugurazione ufficiale (e chi parteciperà potrà avere gratuitamente un assaggio di trofie gratuito).

Oltre alle trofie al pesto – le bowl partono da 5 euro e si va su a seconda della quantità (medium, large, come da tradizione), ma quella minima equivale a un buon piatto – il menù offre pasta fresca, prodotti liguri e salse artigianali prodotte dai cuochi della storica trattoria.

“Le bowl di trofie al pesto vengono cucinate al momento pronte per essere consumate in modalità take away al prezzo promozionale di 5 euro”, spiegano i titolari, da dietro il bancone, tra gli sbuffi dell’acqua che bolle e l’effluvio del profumo di basilico.

Già qualche avventore, alla vigilia dell’inaugurazione, sta testando le specialità. D’altronde Ugo è un marchio noto. La trattoria Ugo di via Dei Giustiniani nasce nel 1969 ed è oggi riconosciuta come locale di tradizione. Patrizia e suo fratello Fabrizio gestiscono da anni l’attività aperta dal padre. Tiziano, suo figlio, è il gestore del nuovo negozio in Canneto.