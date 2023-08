Il manager del pesto fa shopping in città e apre al posto di Piccolo Mondo e Bar Cicci

Genova. Certo, qualcuno storcerà il naso scoprendo che due locali storici come il Piccolo Mondo in via Ravecca e il Bar Cicci in Campetto sono diventati un’attrazione per turisti, tra grafiche al basilico e arredi shabby chic. Bar Cicci aveva chiuso i battenti ormai da cinque anni, nel 2018, a causa dell’aumento dei costi di affitto dei locali.

Il Piccolo Mondo aveva gettato la spugna nel 2021, non reggendo al colpo della pandemia. Stavros Dapergolas, “il greco” che aveva conquistato generazioni di giovani genovesi con i suoi giochi e i suoi cocktail, è morto nell’aprile scorso.

Ma due saracinesche aperte sono sempre meglio due saracinesche chiuse e tenendo conto dei vincoli relativi all’apertura di nuove imprese commerciali nel centro storico – il Comune e la Regione puntano sui prodotti della tradizione e quindi inevitabilmente sulla ristorazione – era quasi scontato che a farla da padrone sarebbe stato il tanto amato pesto.

A sfruttare l’occasione è stato Paolo Silvestri. L’imprenditore genovese nel 2011 ha fondato Pexto, società che produce pesto, appunto, di alta qualità per soggetti della grande distribuzione e per la ristorazione. La sede di Pexto si trova in corso Sardegna proprio a due passi da dove un tempo sorgeva il mercato ortofrutticolo cittadino.

Negli ultimi anni Silvestri ha affiancato alla sfida della produzione quella della distribuzione diretta. Lo ha fatto con il brand “Pesto per amore” (vittima inconsapevole, negli ultimi giorni, di una fake circolata sui social network dove qualche buontempone ha aggiunto il pronome “ti” prima di “pesto”)

Inizialmente Pesto per Amore era un progetto “on the road” di cibo di strada basato sull’appeal di una roulotte gioiellino bianca e verde. Il mezzo vintage, a lungo, ha trovato spazio al porto antico, zona “galeone”, luogo di passaggio turistico per eccellenza. Cibo e qualche bevanda rigorosamente a base di pesto, e anche un laboratorio all’aperto chiamato “il pesto dei piccoli”, in collaborazione con l’associazione il porto dei piccoli.

Ora lo sbarco nei muri del centro storico. Con l’acquisto del negozio che fu di Stavros e l’espansione in piazza Campetto. In via Ravecca non sono stati apportati troppi cambiamenti all’interno del locale, che è rimasto in pietra e ferro battuto. Sono però scomparsi i grandi tavoli di legno all’esterno, per lasciare campo a più gestibili tavolini “da coppia”. Qui il basilico è l’ingrediente di alcuni drink e la base per gli “smangini” da aperitivo. Nella stessa via Ravecca Silvestri ha rilevato anche un piccolo panificio.

Al posto del Bar Cicci sorgerà invece un negozio dove genovesi e turisti potranno assaggiare e acquistare tutti i prodotti di Pexto. Il pesto genovese, la salsa di noci, la focaccia secca e la pasta di olive taggiasche. L’apertura è fissata all’autunno 2023 – si legge su un cartello – ma l’attività potrebbe iniziare anche prima.