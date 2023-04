Sestri Levante in Serie C. Mister Barilari: “Grazie anche a chi mi ha ostacolato”

Il Sestri Levante dei record è stato una macchina perfetta. Al timone, mister Enrico Barilari. Mai scelta fu più azzeccata quando in estate l’allenatore Fossati aveva deciso di virare verso il Derthona e il club del presidente Risaliti ha puntato un po’ a sorpresa sul mister della Juniores. L’allenatore è subito entrato in sintonia con un gruppo forte ma non tra i favoriti per la vittoria finale. Una cavalcata che ha consentito ai corsari di vincere con cinque turni di anticipo il campionato di Serie D.

Mai sopra le righe, leader “calmo” e dai toni sempre pacati, mister Barilari dedica il successo ai dirigenti che gli hanno dato fiducia e per l’occasione si toglie anche un sassolino dalla scarpa: “Una dedica? Ce ne sarebbero tantissime. Dedico questo successo alle persone che non mi hanno agevolato quando ho finito gli otto anni allo Spezia: le porto nel cuore come quelle che mi hanno sostenuto perché mi hanno dato la spinta per non mollare. Ovviamente ringrazio il presidente Risaliti, il direttore Mancuso, che mi ha portato a Sestri, il vicepresidente Raffo e Del Gratta”.

Il pareggio per 2 a 2 tra Sanremese e Vado e la vittoria per 3 a 1 in rimonta contro il Gozzano hanno regalato alle soglie della Pasqua un successo che visto il distacco di punti dalla seconda (12 prima di oggi) non è di certo una sorpresa: “Avevamo tra centrocampo e attacco cinque titolari fuori – spiega il mister – ed era quindi difficile giocare visto che gli 11 titolari avevano giocato poco insieme. Devo ammetterlo, ho sbagliato io a inizio gara. L’approccio non è stato dei migliori. Nella ripresa abbiamo dato una svolta passando al 3-5-2. Quest’anno ci gira tutto bene. Candiano ha portato la squadra sull’1 a 1 su punizione come sa fare solo lui. Poi, è cambiata l’inerzia della partita: è scattata una scintilla anche perché abbiamo saputo del risultato di Vado”.

L’allenatore ha sottolineato l’importanza di continuare a marciare spediti in campionato nonostante l’obiettivo raggiunto: “Abbiamo ancora alla nostra portata il record di punti e le finali Scudetto. Lo dobbiamo a noi stessi, non è bello perdere davanti al nostro meraviglioso pubblico, e lo dobbiamo alle avversarie. Non sarebbe giusto affrontare le partite con un piglio diverso visto che molte avversarie si stanno ancora giocando qualcosa“.

I numeri sono il modo migliore per descrivere il ruolino di marcia dei corsari: 27 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. 65 i goal fatti a fronte di soltanto 22 subiti.

I complimenti per la promozione sono arrivati anche dalla Regione Liguria. “Complimenti all’Unione sportiva Sestri Levante che, con la vittoria di oggi sul campo del Gozzano, ha matematicamente conquistato la promozione. Un risultato storico per la squadra del Tigullio, che si affaccia alla ribalta del professionismo”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Congratulazioni per il risultato ottenuto anche dall’assessore allo Sport Simona Ferro: “Quello raggiunto dal Sestri Levante è un traguardo storico a conclusione di una stagione davvero esaltante. Avere un’altra squadra tra i professionisti testimonia una volta in più come la Liguria sia anche terra di grande calcio. Da assessore regionale allo Sport – continua – non posso che complimentarmi con tutta la società dai dirigenti ai giocatori passando per mister Enrico Barilari artefice di un autentico capolavoro sportivo”.

“In vista del prossimo campionato – aggiunge l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – stiamo lavorando per far sì che sia possibile, tramite le risorse dal Fondo strategico regionale, effettuare un investimento da oltre 1,5 milioni per l’adeguamento dello stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante. Già da tempo stiamo lavorando con la società e il Comune, proprietario dell’impianto, per raggiungere questo obiettivo: martedì prossimo il comitato di Fondo Strategico si riunirà per consentire a comune e società le disponibilità economiche necessarie per affrontare i lavori di adeguamento, in modo da permettere alla squadra di giocare nel suo stadio prima possibile”.