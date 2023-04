Il sogno diventa realtà: il Sestri Levante è in Serie C

Sestri Levante. Un’intera città è in festa per il raggiungimento di un traguardo storico: dopo una stagione da sogno, il Sestri Levante è in Serie C.

27 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, +14 dalla seconda forza del campionato e un gruppo che, giornata dopo giornata, ha saputo coinvolgere l’intera piazza entrando nel cuore dei tifosi. È questo il riassunto della fantastica stagione condotta dai Corsari, una squadra riuscita a ribaltare i pronostici grazie alla sapiente guida di mister Barilari e alla forza dello spogliatoio.

La certezza aritmetica della promozione è arrivata quest’oggi in seguito al pareggio tra Vado e Sanremese, squadra quest’ultima andata sul doppio vantaggio ma poi rimontata dall’ottima formazione allenata da mister Marco Didu. Niente da fare per l’ennesimo anno dunque per i matuziani, ad approdare tra i professionisti 74 anni dopo l’ultima volta saranno i Corsari rossoblù (vittoriosi 1-3 a Gozzano nel pomeriggio).