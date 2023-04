Calcio. Pane, amore e Sestri Levante: “Serie C dedicata a Nicola Caranza”

Toccare il cielo con un dito è ancora più bello quando si parte dal punto più basso. Ed è quello che è successo al capitano del Sestri Levante Massimiliano Pane, che ha vissuto il dolore della retrocessione in Eccellenza. Un ferita rimarginata dalla gioia immensa per la promozione in Serie C al termine di un campionato maestoso. Felicità difficile da descrivere perché vissuta da chi con i colori rossoblù gioca da 10 anni e li porta nel cuore . Un successo, rimanendo legati al cielo, dedicato al capo ultras Nicola Caranza, scomparso lo scorso anno.

Il Sestri Levante è sceso oggi in campo per concludere la partita dello scorso 15 marzo sul campo del Ligorna, interrotta a inizio secondo tempo per l’infortunio dell’arbitro. I “corsari” avevano meno di un tempo, si ripartiva dal 47′, per evitare la sconfitta. Il goal del definitivo 1 a 1 è stato siglato da Forte al 68′, che ha così replicato a quasi un mese di distanza alla marcatura di Gulli.

Nessun calo di tensione per la squadra di mister Enrico Barilari, che nonostante i festeggiamenti ha approcciato la partita con grinta cercando tanto il lancio verticale e il pressing alto sui portatori di palla dei padroni di casa guidati da mister Roselli. “Questa è la nostra mentalità – commenta Pane – i miei compagni hanno fatto una grande partita, l’hanno preparata bene. Ci tenevamo a fare bella figura. Mi dispiace per il palo di Giordano, che avrebbe meritato il goal. I miei compagni hanno fatto una grande partita. Complimenti a loro”. Oggi, infatti, Pane non è sceso in campo ma nonostante l’obiettivo raggiunto ha svolto una mini seduta di allenamento a margine della gara.

“Per me – prosegue – questa vittoria è una rivincita. Sono qui da 10 anni, quattro anni fa ho vissuto la retrocessione dalla Serie D all’Eccellenza. Un anno terribile di cui, da capitano, mi sono sentito un po’ responsabile. Al fischio finale della partita di Gozzano, ho provato una gioia incredibile. Il calcio è una ruota che gira: provo gioia non sollievo”.

“Sono tanti gli elementi che hanno contribuito a questa vittoria, dalla qualità della rosa alla serenità che si è creata nell’ambiente. Se devo scegliere una cosa, dico il gruppo. Anche chi non ha giocato è stato motore di questo successo. Una dedica? Va a una persona che ha fatto tantissimo per il Sestri Levante. Parlo di Nicola Caranza, che ci ha lasciato lo scorso anno e che sarebbe orgoglioso della squadra e dei tifosi“.

Il condottiero in panchina del Sestri Levante è l’allenatore Enrico Barilari, oggi giustamente celebrato ma accolto da qualcuno con scetticismo quando in estate era stato promosso dalla Juniores, con cui aveva vinto il campionato, direttamente alla guida della prima squadra. “All’inizio forse era stato sottovalutato – conclude Pane – ma ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Il suo grande pregio è stata la gestione del gruppo. Ha reso noi ‘vecchi’ partecipi delle sue scelte. Si è creata una chimica incredibile tra staff e giocatori“.