Sestri Levante in Serie C: corteo e fuochi d’artificio per celebrare il successo corsaro

Non tutte le piazze sono uguali. Sestri Levante rientra tra quelle “calde”, dove il tifo organizzato e non ha il potere di alzare lo status mentale dei giocatori, di farli sentire professionisti. E ora la squadra corsara, dopo la strabiliante vittoria del Girone “A” della Serie D, professionista lo è per davvero. Dopo 74 anni, i rossoblù del Levante ligure approdano in Serie C.

Una gioia immensa, anticipata dalla splendida coreografia messa in scena in occasione dell’ultimo match casalingo disputato, la vittoria contro il Vado di domenica scorsa, e che ha colorato di rosso e di blu le vie della città ieri sera. Un caloroso “bentornati” ai ragazzi di mister Enrico Barilari, vittoriosi in rimonta 3 a 1 contro il Gozzano e matematicamente campioni.

In giornata, al “bentornati” dei tifosi si è aggiunto il “benvenuti” da parte di Matteo Marani, arcinoto giornalista sportivo e da quest’anno presidente della Lega Pro: “Congratulazioni per la vittoria del campionato di Serie D. Con merito avete trasformato il vostro sogno in realtà. Complimenti per lo straordinario risultato. Vi aspettiamo in Lega Pro”.