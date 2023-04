Sampdoria Primavera: col Napoli una sfida importante

Genova. La vittoria del Cagliari sul fanalino di cosa Cesena, ma soprattutto quella del Milan sulla capolista Lecce (quanto meno l’Atalanta non è andata oltre il pareggio col Sassuolo, mentre la vittoria dell’Empoli sul Bologna, se da una parte vede i toscani allontanarsi, dall’altra blocca i felsinei sugli stessi 39 punti del Doria), mettono pressione al match di domani, della Samp contro il Napoli, che presenterà l’obiettivo minimo del pareggio, per mantenere – in tal caso – la quota play off distante 8 punti (a 5 partite dalla fine).

All’andata, a Napoli, fu un pareggio dal retrogusto amaro, con i blucerchiati (rimasti in dieci per un cartellino rosso troppo frettoloso rifilato dall’arbitro a Chilafi) acciuffati sull’1-1 in pieno recupero con un goal rocambolesco.

Le due reti furono di Niccolò Bianchi (ora in prestito al Potenza) e di Francesco Gioielli e le squadre si affrontarono con queste formazioni:

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj (dall’82° Russo), Obaretin; Lamine (dal 66° Marchisano), Iaccarino, Gioielli, Acampa (dall82° Giannini); Marranzino (dal 66° Sahli), Spavone (dal 95°Boni); Rossi.

Sampdoria (3–5-1-1): Tantalocchi; Villa, Paoletti, Miettinen; Porcu, Uberti (dal 90° Savio), Cecchini (dal 77° Caruana), Conti, Bianchi (dall’84° Migliardi); Chilafi; Leonardi (dall’84° Ntanda).

I convocati per domani di Nicolò Frustalupi sono (in odine alfabetico) i seguenti:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Koffi, Lamine Gningue, Marchisano, Nosegbe Suško, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.

Fra i partenopei spiccano, come in molti team giovanili, diversi giocatori di origini estere, quali i difensori centrali Nosa Edward Obaretin (italo nigeriano, ex Milan), Daniel Hysaj (italo albanese, cugino di Elseid Hysaj, ora alla Lazio) e

Daniels Nosegbe-Suško (lettone), come i centrocampisti Jorge Alastuey (regista spagnolo, ex Barcellona), Lamine Gningue (senegalese) e gli attaccanti Cedric Koffi (ala sinistra della Costa d’Avorio) e Bilel Sahli (seconda punta franco tunisina, ex Genoa); inoltre fra i convocati vi è anche l’ex Simone Bonavita, che l’Inter (dopo il prestito alla Samp dell’anno scorso) ha girato con la stessa formula al Napoli.

L’elenco dei convocati di Felice Tufano:

Portieri: Tantalocchi, Gentile, Ragher.

Difensori: Aquino, Lötjönen, Miettinen, Migliardi, Villa, Peretti, Porcu, Savio, Di Mario.

Centrocampisti: Cecchini, Conti, Segovia, Uberti, Pozzato, Caruana.

Attaccanti: Leonardi, Montevago, Ntanda, Tozaj, Ivanović.

L’importanza della sfida è attestata dal fatto che si è preferito lasciare Elia Tantalocchi a disposizione di Tufano (a fare il terzo portiere Stanković ha chiamato Federico Zorzi), perché la dirigenza Samp ha ben presente che, con un punto, preso contro il Napoli, la Primavera manterrebbe lontana (8 punti) la zona play out, mentre tre punti potrebbero alimentare addirittura qualche speranza di play off.