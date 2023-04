Il Genoa si fa raggiugere nel finale dal Como: al Sinigaglia finisce 2-2

Como. Da 0-2 a 2-2. Il Genoa si mangia le mani due volte. Sia per il pareggio raggiunto all’88’ dal Como, sia per il gol in pieno recupero del Bari a Bolzano. Una partita complicata quella sul lago per la squadra di Gilardino, che interrompe l’imbattibilità subendo due reti nella ripresa. I rossoblù, oggi con la terza maglia, hanno subito per lunghi tratti l’irruenza del Como, che ha sfiorato più volte la rete. Lariani che si confermano una “bestia nera” dopo il pareggio dell’andata. Il primo tempo era stato prettamente di marca genoana con il vantaggio di Strootman che ha sfruttato un errore nel rinvio di Gomis e infilato il portiere dalla distanza (24′). Nel finale, però, il Como ha dimostrato di saper mettere in difficoltà più volte la difesa rossoblù. Il raddoppio di Coda al 57′, dopo un palo colpito dallo stesso attaccante al 53′, sembrava aver messo la partita su binari più consoni. Invece è stato il Como a crescere, accorciando le distanze con Cutrone al 62′ e poi pareggiando all’88’ con Mancuso. La squadra di Gilardino aveva già rischiato parecchio con un rigore annullato ai padroni di casa per un fuorigioco di partenza di Bellemo (61′) e un salvataggio di Strooman sulla linea (67′). La classifica comunque si muove, anche se in modo sfavorevole rispetto alle dirette avversarie con il Frosinone vincente che vola a 66, il Genoa che resta secondo a 60 e il Bari che sale a 56 a scapito del Sudtirol a 52.



94′ Corner per il Genoa dopo un cross di Aramu respinto di testa da Binks. Batte lo stesso Aramu, ma il Como sbroglia

92′ Corner guadagnato dal Como e battuto da Arrigoni che però termina lungo per tutti

90′ Cinque minuti di recupero

90′ Nel Genoa entra Jagiello per Frendrup

88′ Pareggio del Como con Mancuso che ribadisce in rete da due passi una sponda di Canestrelli dopo il corner battuto da Arrigoni

88′ Ancora un corner per il Como

87′ Gol di Gabbrielloni annullato per fuorigioco di Bellemo

80′ Nel Como fuori Cutrone per Gabrielloni e Ioannou per Blanco Sanchez

77′ Nel Como escono Parigini per Pierozzi e Iovine per Arrigoni

76′ Triplo cambio nel Genoa: entrano Aramu per Coda, Ekuban per Gudmundsson ed Hefti per Ilsanker

73′ Altra occasione per il Como che trova Martinez pronto alla respinta su un altra conclusione pericolosissima di Cutrone, la palla arriva a Ioannou che tenta una sorta di bicicletta e sfera che va sul fondo

67′ Salvataggio di Strootman sulla linea! Colpo di testa decisivo a respingere il colpo di testa di Cerri, con Martinez uscito dai pali senza però conquistare il pallone

67′ Dragusin respinge un tentativo di cross e il Como guadagna un calcio d’angolo, battuta e Sabelli mette in corner di testa dall’altro lato

62′ Accorcia il Como con Cutrone, che resiste a una carica e col destro, dal centro dell’area, insacca l’1-2

61′ Sul dischetto Cerri, ma c’è un controllo del var: era fuorigioco di partenza, rigore annullato



58′ Calcio di rigore per il Como, Ilsanker atterra Cutrone al limite dell’area.

58′ Nel Como esce Da Cunha ed entra Mancuso

57′ Raddoppio del Genoa! Coda capitalizza col sinistro un’azione sviluppata da Gudmundsson e spizzata di testa di Dragusin

53′ Palo di Coda! Genoa ripartito con Gudmundsson, che tenta il sinistro, murato. Strootman in scivolata anticipa l’avversario e favorisce Coda, che trova lo spazio per tirare e colpisce il legno

52′ Occasione Como: punizione di Da Cunha, spizzata di Cerri, Bellemo in corsa tocca e mette fuori

50′ Grande suggerimento di Coda nello spazio per Gudmundsson, che tarda il movimento di un secondo e favorisce un grande intervento di Binks che devia in corner. Battuta che si risolve in un nulla di fatto con una palla lanciata da fuori area sul secondo palo, lunga per tutti

47′ Corner guadagnato dal Genoa, batte Gudmundsson, ma il Como sbroglia

46′ Ripartiti, con subito un’ammonizione per Cerri che ha colpito al volto Ilsanker

Primo tempo tra Como e Genoa che termina con il Grifone in vantaggio per 0-1 grazie al gol di Strootman, che ha sfruttato un bell’anticipo e un errore nel rinvio da parte di Gomis. Rasoiata nell’angolino dalla distanza dove il portiere lariano non è riuscito ad arrivare. Partita che il Genoa ha controllato sino a cinque minuti dalla fine. Poi il Como ha spinto sull’acceleratore, trovando una serie di calci d’angolo e ben due occasioni salvate da Vogliacco in anticipo e da Martinez su Cutrone. Ammonizione pesante per Vogliacco, che era diffidato, e salterà dunque la partita casalinga contro il Perugia.



45′ Ci sarà un minuto di recupero

44′ Occasione Como: stavolta è Martinez a togliere le castagne dal fuoco ai suoi, deviando un tentativo di Cutrone da due passi

43′ Ancora un angolo guadagnato dal Como, che si traduce in un ulteriore calcio d’angolo dopo una conclusione dalla distanza di Iovine deviata

41′ Altro Corner per il Como, con Dragusin che di testa devia il pallone

41′ Occasione Como: Vogliacco ci mette il piede e toglie la palla dai piedi di un avversario pronto a battere a rete

38′ Duello in area rischioso tra Vogliacco e Cerri con varie trattenute reciproche, alla fine la palla termina sul fondo e Martinez riparte

32′ Strootman appoggia per Coda, destro potente che non termina troppo distante dal palo alla sinistra di Gomis

31′ Batte Da Cunha, palla che non scende e termina sopra la traversa

30′ Fallo fischiato a Vogliacco su Cerri, il difensore era diffidato

27′ Ancora Genoa pericoloso con una sortita di Dragusin che conclude dalla distanza, fuori di poco

24′ Genoa in vantaggio! Errore in fase di rinvio del Como, il Genoa riconquista palla con Strootman in anticipo: dalla distanza il centrocampista trova l’angolo alla destra di Gomis

21′ Ammonito Frendrup per un intervento in scivolata a centrocampo

20′ Ancora un cross dalla sinistra del Genoa, stavolta basso in direzione di Gudmundsson, che però non arriva a toccare il pallone. Riparte il Como

17′ Proteste del Como per un presunto tocco di mano in area di rigore genoana. Per Pairetto tutto ok dopo un silent check

15′ Lancio per Cerri che perde l’attimo per il controllo a seguire con possibilità di arrivare dalle parti di Martinez, sbroglia la difesa genoana

6′ Cross di Sabelli per il colpo di testa di Criscito, che era ormai con i piedi sulla linea di fondo.

3′ Primo corner per il Genoa, con un tiro di Coda, che riceve dalle retrovie, respinto sul fondo

1′ Partiti con palla al Genoa che attacca verso la curva del Como in questo primo tempo. Como che si schiera con il 3-5-2

Genoa che scende in campo con la terza maglia.

Pasquetta sul lago per il Genoa, che si appresta ad affrontare il Como con Bani indisponibile per la frattura al naso, al suo posto Ilsanker, come previsto, e Frendrup titolare al posto dello squalificato Sturaro. Per il resto tutti confermati gli uomini della vittoria contro la Reggina.

Settore ospiti gremito, quello riservato ai tifosi rossoblù.

Como: Gomis, Odenthal, Bink, Canestrelli, Parigini (77′ Pierozzi), Da Cunha (58′ Mancuso), Iovine (77′ Arrigoni), Bellemo, Ioannou (80′ Blanco Sanchez), Cerri, Cutrone (80′ Gabrielloni).

Allenatore: Longo

A disposizione: Ghidotti, Vigorito, Cagnano, Faragò, Vignali, Tremolada, Gatti.

Genoa: Martinez, Ilsanker (76′ Hefti), Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup (90′ Jagiello), Criscito, Gudmundsson (76′ Ekuban), Coda (76′ Aramu).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Salcedo, Maturro, Lipani, Yalcin, Puscas, Calvani, Dragus.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Ammoniti: Cerri (C); Frendrup, Vogliacco (G)

Spettatori: Abbonati 2.578, paganti 3.248 di cui 700 ospiti. Totale 6.526