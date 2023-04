Genoa, Gilardino: “Saltata la fase difensiva, perse un po’ le distanze”

Como. Il Genoa non subiva gol da Modena-Genoa, guarda caso un 2-2, del 19 febbraio. Forse proprio per questo il pareggio fuori casa a Como, che magari poteva essere comunque ritenuto un risultato positivo, diventa eco di sirene che sembravano ormai lontane facendo scordare appunto la mini-impresa di sei partite senza subire reti. Non è che dall’oggi al domani il Genoa abbia dimenticato come difendere, ma a Como sono emerse alcune difficoltà quando il centrocampo è stato scavalcato sulle palle lunghe o non ha fatto filtro sufficiente.

“C’è amarezza e dispiacere per non aver portato a casa il bottino pieno, è normale − commenta Alberto Gilardino in sala stampa − di sicuro dopo questa partita ci sono situazioni da migliorare, ma arrivavamo dagli ultimi giorni con Ilsanker e Vogliacco che non stavano bene, avevano avuto la febbre e la loro partita è sinonimo di attaccamento alla maglia, sotto questo punto di vista non posso dire niente alla squadra”.

Il vantaggio di due gol sa di un’occasione perduta: “Avevamo in mano la gara, potevamo ampliare il bottino pieno con le azioni del palo o comunque alcune ripartenze. Poi il Como ha lavorato bene con le palle lunghe con Cutrone e Gabrielloni, ci hanno caricati di calci d’angolo e punizioni”. Cosa non ha funzionato? “È saltata la fase difensiva e i difensori non si sono trovati a proprio agio, hanno perso le distanze, devo rivederla bene e a caldo probabilmente si era creato tanto spazio tra difesa e centrocampo”.

Secondo Gilardino sullo 0-2 la squadra poteva gestire meglio alcune situazioni: sia le palle in ampiezza sia in profondità, sia i calci d’angolo: “Avevamo in mano la partita, poi per quello che ha detto l’ultima parte di gara il risultato è anche giusto. Loro hanno lavorato bene nel lungo e nelle seconde palle, dove noi arrivavamo secondi. Ci hanno messo in difficoltà”. Anche i cambi forse non hanno sortito l’effetto voluto: l’ingresso di Aramu ed Ekuban era dettato da una volontà di freschezza in frangente della partita che la squadra stava subendo, non era comunque semplice entrare in quel momento lì”.

A complicare un po’ le cose il gol del Bari a Bolzano, con i tre punti guadagnati a scapito del Sud Tirol, ma Gilardino smorza: “Noi non dobbiamo pensare a loro, non dobbiamo fare drammi perché il campionato è lungo e difficile e lo sarà dalla prossima all’ultima giornata. Certo, si poteva allungare, ma dobbiamo pensare a noi e a lavorare con fiducia”.

Anche Coda è sulla stessa lunghezza d’onda: “Abbiamo già avuto momenti simili, la prossima partita in casa non dobbiamo sbagliare e andare avanti giornata dopo giornata”. L’attaccante ha segnato la sua seconda rete consecutiva dopo il ritorno in tornato col piede giusto e voglia giusta. Oggi l’errore è non averla chiusa. Nelle altre partite non era accaduto e due avvisaglie col rigore e il gol in fuorigioco c’erano state. Diamo merito al Como, comunque. Noi oggi siamo stati meno bravi, dovevamo rimanere più compatti”.

Ora c’è il Perugia in casa sabato alle 14. Non sarà della partita Vogliacco, che è stato ammonito ed era diffidato. Gilardino però annuncia che Bani sarà recuperato: “Avremo il contributo di chi ci sarà nel migliore dei modi”. Su Criscito, che ha preso una botta alla spalla, saranno fatte valutazioni mediche nelle prossime ore.