Scherma, numerosi pass per i campionati italiani ottenuti dagli atleti liguri

Genova. Lungo weekend di gare di qualificazione di tutte le armi lo scorso fine settimana, a partire da giovedì fino a domenica, con la spada di scena a Ciserano, in Lombardia, e il fioretto e la sciabola a Lucca, in Toscana.

A Ciserano sono saliti in pedana nella seconda prova di qualificazione zonale gli spadisti Under 17 e Under 20 per disputarsi il pass per i campionati italiani di categoria in programma a fine maggio a Padova.

La spadista finalese Carola Maccagno, cresciuta nella Polisportiva del Finale, si è imposta nella gara Giovani (Under 20) bissando il successo ottenuto nella prima prova a Legnano. Nella stessa gara buoni piazzamenti per Gaia Moretti (Cesare Pompilio), nona, Anita Corradino (Cesare Pompilio), quattordicesima, Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia), diciottesima, e Margherita Baratta (Genovascherma), ventottesima, tutte qualificate per i Campionati Italiani Giovani assieme a Ionela Berdianu (Genovascherma) e a Giorgia Armaleo (Cesare Pompilio), mentre Alice Viscardi (Circolo della Spada Liguria) si qualifica per i Campionati Italiani Gold.

In campo maschile Alex Patrone (Genovascherma) stacca il pass per i Campionati Italiani Giovani mentre il compagno di sala Francesco Gelsomino disputerà i Gold.

Passando alla categoria Cadetti (Under 17), sono da segnalare i risultati ottenuti, nella spada femminile, da Tetiana Vartyvanova (Genovascherma), undicesima, da Margherita Poggi (Arenzano), quattordicesima, e da Chiara Bavestrello (Chiavari Scherma), ventottesima. Assieme a loro staccano il pass per i Campionati Italiani di categoria anche Giorgia Armaleo e Claudia Del Regno (Cesare Pompilio), Letizia Bragato (Polisportiva del Finale Leon Pancaldo) e Lavinia Zini (Genovascherma) con le due rappresentanti della Cesare Pompilio Gaia Moretti e Ludovica Mantelli qualificate per i Campionati Italiani Gold.

Nella spada maschile Cadetti ottimi piazzamenti per Enea Bruzzone (Cesare Pompilio), nono, Tommaso Morano (Cesare Pompilio), dodicesimo e Niccolò Penna (Circolo della Spada Liguria), ventottesimo. Si qualifica per i Campionati Italiani Cadetti anche Tommaso Nicchia (Chiavari Scherma), mentre Niccolò Maggi (Genovascherma) disputerà i Campionati Gold.

Passando alle prove di qualificazione nazionale di fioretto e sciabola disputate a Lucca, sono da segnalare i piazzamenti, nella categoria Giovani, di Giada Galetti (Club Scherma Voltri), venticinquesima nella sciabola femminile, del compagno di sala Salvatore Lazzaro, dodicesimo nella sciabola maschile, e di Lucrezia Canessa (Club Scherma Rapallo), Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia) e Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo) rispettivamente sedicesima, ventiquattresima e ventiseiesima nel fioretto femminile; con loro si qualifica per i Campionati Italiani Giovani anche Aryan Piccinini (Club Scherma Voltri).

Infine nelle qualificazioni nazionali della categoria Assoluti, ottimi piazzamenti ancora per Giada Galetti (Club Scherma Voltri), quindicesima nella sciabola femminile e per Camilla Rivano (Club Scherma Rapallo), ventunesima nella gara di fioretto femminile; unitamente a loro staccano il pass per i Campionati Italiani Assoluti anche Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo) nel fioretto femminile e Salvatore Lazzaro (Club Scherma Voltri) nella sciabola maschile mentre Lucrezia Canessa (Club Scherma Rapallo) e Aryan Piccinini (Club Scherma Voltri) disputeranno i Campionati Italiani Assoluti Gold.