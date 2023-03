Sampdoria Primavera: esordio col botto al Viareggio (5-0)

Genova. Partono direttamente ‘in quarta’ i ragazzi di Tufano, nella ‘ouverture’ blucerchiata della 73a Viareggio Cup, che ha opposto, al “Tre Campanili” di Bogliasco, gli statunitensi dell’UYSS New York ai doriani.

Seppur con l’obiettivo di andare il più avanti possibile, la Sampdoria ha fornito allo staff organizzativo del Torneo, diretto dal Presidente Alessandro Palagi, una lista ufficiale, che non comprende tutti i ‘big’ della Primavera, essendo – come ci aveva anticipato Invernizzi, in una delle ultime interviste video concesseci su Genova 24 ed Ivg Savona – intendimento societario (condiviso ovviamente da Felice Tufano), quello di sfruttare questo importante Torneo, per dare spazio a quei ragazzi che finora ne hanno trovato meno nel campionato Primavera.

Da tale rosa, da noi già pubblicata sulle pagine di Genova 24 ed Ivg Savona, Tufano ha estrapolato questi nomi, per la sfida di oggi:

Sampdoria (3-4-1-2): Scardigno; Pellizzaro, Valisena, Silvestri (65° Mosca); Savio, Straccio, Porzi (65° Meloni), Galluccio (72° Rossello); Trevisan (55° Matera); Leonardi (65° Portaccio), Ntanda (55° Conte). In panchina: Moro, Gentile, Porcu.

Da parte sua, il mister U.S.A., Roros, ha consegnato alla terna arbitrale (Isnardi di Albenga, assistito da Bonavita di Albenga e Chamchi di Savona) questa formazione: Justincić; Feratovic, Alarcon, Pera, Di Maggio, Sacino, Napolitano, McCole, Goenaga, Russo, Marseille, con in panchina: Tommasino, Zarra, Perez, Tarallo, Mannino, Zlobinsky, Golosovker, Arrigo, Lo Monaco, Abad.

Dicevamo, in apertura, che la Sampdoria è partita in quarta, ed infatti sono state ben quattro le reti nella prima frazione di gioco, la prima grazie ad un ‘tap in’ di Ntanda e la tripletta successiva di uno scatenato Leonardi.

Il risultato, già messo in cassaforte nei primi 45 minuti, ha consentito di lanciare un altro folto gruppo di ragazzi nella ripresa e il neo entrato Luca Portaccio non si è fatto scappare l’occasione di far scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori, in un ben augurante 5-0