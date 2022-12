Genova. La macchina procede a velocità sostenuta incalzando e tallonando la povera bestiola che, terrorizzata, scappa a rompicollo, intrappolata sulla striscia di asfalto della strada provinciale, stretta da case, palazzi e cancelli. E senza una via di fuga.

Questo l’episodio immortalato in un video girato in questi giorni in una strada dell’entroterra genovese, e che in queste ore sta facendo il giro dei social provocando sdegno e rabbia: il sadico comportamento dell’ignoto automobilista, infatti, ha rischiato di fare del male all’animale, in questo caso probabilmente un lupo, costretto ad una lunga corsa sfiancante sull’asfalto, mettendo in pericolo anche altre persone, nell’eventualità dell’arrivo di un’altra vettura in direzione opposto o della presenza di pedoni a bordo strada.

“Si tratta di un comportamento penalmente perseguibile, oltre che eticamente deplorevole – scrivono sulla loro pagina i volontari di Limet – Tallonare gli animali selvatici con l’auto ingenera in essi un elevato grado di stress e paura che può indurli ad improvvisi cambi di direzione, con conseguente rischio di impatto. Di notte poi la luce dei fanali può abbagliare gli animali, che quindi faticano a capire in che direzione muoversi.”

“Oltre a tutto ciò – sottolineano – si consideri che l’inseguimento può determinare un grande dispendio di energie per gli animali, il che non è certo un bene. In caso di incontro ravvicinato, è sempre consigliabile accostare l’auto, inserire le luci di stop e attendere che l’animale o gli animali escano dalla carreggiata”.