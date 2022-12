Inseguimento al lupo in Liguria, gli animalisti: “Non sono loro pericolosi, ma gli umani”

Castiglione Chiavarese. “I lupi non sono pericolosi per gli umani, sono gli umani quelli pericolosi, e questo video ne è la dimostrazione”. È il commento dell’associazione animalista Meta sul video dell’inseguimento ai danni di un lupo nell’entroterra chiavarese diventato virale negli scorsi giorni.

“L’intento dell’inseguitore non era investire il lupo, cosa che infatti non è accaduta, il suo intento probabilmente era innescare altre polemiche sui lupi, spingendolo verso il centro abitato – scrivono gli animalisti -. Nel video si vede infatti benissimo che il lupo viene spinto verso le case dei cittadini, e sappiamo tutti che in questi ultimi periodi i lupi sono stati messi al centro di numerose e assurde polemiche. Ma da parte di chi arrivano queste polemiche? Da parte di chi vorrebbe mettere le mani, o meglio il fucile, sui lupi”.

“I lupi non sono pericolosi per gli umani, non attaccano l’uomo e non lo riconoscono come possibile preda, bensì come una minaccia da cui allontanarsi velocemente. Dunque, in caso di incontro con l’uomo, nella maggior parte dei casi si dileguano senza manifestare alcun comportamento di aggressività. Eppure, come successo anche per i cinghiali, sono vittime di pregiudizi e di falsità diffuse con il preciso scopo di convincere l’opinione pubblica che possano esserci dei validi motivi per ucciderli – sostengono gli attivisti di Meta -. La colpa dei lupi sarebbe comportarsi da lupo, quella degli orsi comportarsi da orso, e così via, come se nessun animale avesse più il diritto di essere se stesso”.

“Non vogliamo una strage di lupi, se si avvicinano alle case è colpa dell’uomo, come si può capire anche da questo inseguimento. Il vero problema non sono gli animali, il problema è la caccia, e crediamo che sia davvero giunto il momento di farla abolire definitivamente. Per quanto riguarda il vergognoso inseguimento del lupo, ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano a identificare al più presto il responsabile, e che questa bruttissima storia venga chiarita. Chiunque sia stato a inseguire un lupo spingendolo verso il centro abitato, una cosa è certa: il predatore più pericoloso di tutti è l’umano disumano”, conclude il comunicato.