Murcarolo, due ragazzi in difficoltà tra le onde: il video del salvataggio in mare

Genova. Due ragazzi in difficoltà mentre facevano il bagno in mare davanti a Murcarolo, nel Levante genovese, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

È successo oggi pomeriggio. L’allarme è scattato quando i passanti dalla riva hanno scorto i due giovani tra le onde, impossibilitati a tornare a riva.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi con una squadra dei vigili del fuoco, sommozzatori, l’elicottero e una motobarca. I sommozzatori sono riusciti a raggiungere i ragazzi per metterli in sicurezza, quindi l’elicottero ha calato il verricello per farli salire a bordo.

I ragazzi, spaventati ma in buone condizioni, sono stati comunque portati in ospedale per accertamenti.