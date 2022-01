Libri "befaneschi" - Genova 24

Smarcati Natale e Capodanno mi resta solo un’altra festa da affrontare: l’Epifania. Per questa selezione ho trovato, soprattutto, libri per i più piccoli e quindi, per gli adulti, continuo con una strenna natalizia… da brivido questa volta!

“IL GRANDE LIBRO DEI FANTASMI DI NATALE”

Una raccolta di vecchie storie di fantasmi- quasi tutte hanno visto la nascita nella seconda metà dell’800- che ha come cornice il Natale. L’edizione è bellissima, uscita a Novembre 2021 nella collana Oscar Draghi di Mondadori, per tutti gli amanti dei libri in grande formato e per chi, anche nel periodo delle feste, non riesce a rinunciare alle storie di fantasmi!

“Fluiva da quelle labbra oscure come le nubi che si levano informi da una valle tra i monti; era indistinto, incerto, vago, eppure bello”

TRAMA

LA TORRE DI WOLVERDEN

In questo racconto la giovane Mary viene invitata a trascorrere le feste in un’antica magione, appena ristrutturata. La sera della vigilia farà la conoscenza di due eteree ragazze che le sveleranno un antico segreto sulla torre, appena ultimata, e le affideranno un gravoso compito.

Un libro per i bambini

Largo alla befana e alla sua scopa volante! Anche se più povera e meno conosciuta di Babbo Natale, la nostra cara vecchietta- che viene di notte con le scarpe tutte rotte- sarà protagonista dei libri per i più piccoli, pronta a dispensare dolciumi e giocattoli.

Per i più piccini

“A SCUOLA DALLA BEFANA”

Un albo divertente e colorato, edito da Mondadori, che getta un ponte- anzi un manico di scopa- tra due generazioni molto lontane; una storia da leggere dai 3 anni in poi.

“Fare la Befana non è un lavoro come un altro! Eppure quest’anno più che mai è fondamentale trovare una valida aiutante.”

TRAMA

La Befana è malata e rischia di non riuscire a consegnare i dolci ai bambini, urge trovare un’assistente. La scelta sarebbe vasta ma la Befana- allergica ai cambiamenti e alla modernità- non ha mai trovato nessuno finché un curriculum interessante non la convince ad alzare il telefono e chiedere aiuto alla piccola Annì.

Nicoletta Asnicar, vicentina, è professoressa di italiano e, dal 2009, a capo dell’associazione “Keidos” (che promuove la lettura per ragazzi e realizza laboratori di lettura); “A scuola dalla Befana” è il suo primo libro, illustrato dalla talentuosa Leandra La Rosa (trapanese classe del ’91) che presta il suo talento per illustrare libri per ragazzi per molte case editrici.

Per i più grandi

“LA FRECCIA AZZURRA”

In questa storia la Befana appare un po’ rude e un po’ spocchiosa, lontana dall’immagine di allegra- e un po’ svampita- vecchietta a cui siamo abituati. Il libro stesso, nonostante il lieto fine, presenta diverse problematiche: la povertà, le ingiuste accuse e il bisogno di lavorare, anche per un bambino. Un libro imperdibile per riaccendere la speranza da sfogliare dai 7 anni in poi.

“Forse sarà bene spiegare che la bottega restava aperta tutto l’anno, e le sue vetrine erano sempre illuminate così i bambini avevano il tempo di innamorarsi di questo o quel giocattolo”

TRAMA

Il piccolo Francesco resta a guardare, con occhi tristi, i giocattoli- in particolare il Freccia Azzurra, un bellissimo trenino elettrico- sapendo che non ne riceverà nessuno perché troppo povero. La notte dell’Epifania i giocattoli, commossi dal bambino, decidono di salire a bordo del treno per scappare dalla bottega della Befana e raggiungere Francesco. Le avventure dei giocattoli, e dello stesso bambino, troveranno la loro sorprendente conclusione con l’arrivo dell’alba.

Giovanni Francesco Rodari (1920-1980) è stato giornalista, maestro, pedagogista e scrittore. I suoi, tantissimi, libri sia in prosa che in rima sono editi da Einaudi. Nelle sue opere, che hanno ampliato e aggiornato la narrativa per l’infanzia, c’è sempre una vena di comicità intelligente e trovano spazio tematiche contemporanee (ad esempio la guerra, l’emarginazione e le disuguaglianze) sostituendo all’immaginario favolistico personaggi e situazioni surreali ma sempre ben salde alle realtà.

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli