Edilizia, Andrea Tafaria confermato segretario generale della Filca Cisl Liguria - Genova 24

Genova. Andrea Tafaria confermato segretario generale Filca Liguria, la federazione degli edili della Cisl Liguria.

La rielezione è avvenuta al termine del 13esimo congresso regionale Filca Cisl Liguria alla presenza tra gli altri del segretari nazionali Filca Cisl Ottavio De Luca e Claudio Sottile e del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri.

“La Liguria nei prossimi anni grazie ai fondi del Pnrr avvierà tantissime opere e ci sarà la possibilità di dare una risposta importante dal punto di visita occupazionale – spiega Tafaria -. Tra le priorità c’è sicuramente la formazione per i giovani ma dobbiamo puntare con le quattro scuole edili della regione anche alla riqualificazione di tanti lavoratori in vista di quelle sfide fondamentali per il futuro e parlo anche dell’edilizia sostenibile. Il nostro obiettivo deve essere quello di tornare ai livelli occupazionali del 2008, questi nuovi cantieri possono darci una spinta importante”.