Bologna-Genoa 2-2: finale incredibile con due rigori e un’occasione all’ultimo secondo

Bologna. Partita incredibile al Dall’Ara: il Genoa agguanta il 2-2 in extremis grazie a un calcio di rigore trasformato da Criscito all’89’. Il Bologna era andato in vantaggio 2-1 all’85’ con Arnautovic. La squadra di Ballardini si salva all’ultimo secondo grazie alla traversa e a un reattivo Sirigu.

95′ Il Bologna si divora il vantaggio a un secondo dalla fine: il colpo di testa di Skov Olsen viene respinto dalla traversa, irrompe Soriano di testa, ma Sirigu è ancora eccezionale e devia fuori. Finisce così.

92′ Mihajlovic espulso per proteste per un fallo non fischiato

90′ Sono cinque i minuti di recupero

89′ Criscito è un cecchino e pareggia spiazzando Skorupski!

88′ Incredibile! calcio di rigore per il Genoa! Bonifazi atterra malamente Kallon.

85′ Arnautovic trasforma: è 2-1

84′ Calcio di rigore per il Bologna: fallo di Vanheusden su Sansone

80′ Fuori Cambiaso e Bani per Ghiglione e Vanheusden nel Genoa. Il Bologna cambia Svanberg con Sansone e Hickey con Dijks.

77′ Sirigu straordinario salva il risultato su colpo di testa ravvicinato di De Silvestri, dopo che la palla era stata scodellata dal limite dell’area da Svanberg. Nell’azione Bani si accascia per crampi.

72′ Arnautovic al volo mette sopra la traversa su cross di Dominguez, ora la partita è molto più emozionante

72′ Ammonito Medel, che si spende il giallo per bloccare un contropiede pericolosissimo di Kallon

71′ Occasione Bologna: Vignato prolunga per Hickey sulla sinistra, diagonale respinto da Sirigu sul primo palo

68′ Arriva il momento di Pandev: fuori Hernani

67′ Bani decisivo su Arnautovic: il difensore si immola e devia il tiro in angolo

63′ Fuori Barrow e Orsolini nel Bologna dentro Vignato e Skov Olsen

62′ Miracolo di Skorupski! Un tiro sbagliato di Criscito si trasforma in un assist per Hernani che crossa in mezzo dove Destro si fa trovare pronto ancora di testa. Il portiere del Bologna è prodigioso nel riflesso allungando il braccio destro in volo, negando il raddoppio.

60′ Ammonito Behrami, che usa il fisico spingendo Soriano in corsa

59′ Sostituzione nel Genoa: Portanova rileva Fares

59′ Ammonito Bonifazi per un fallo su Kallon

55′ Pareggio del Genoa: erroraccio di Orsolini, che regala il pallone a Criscito, cross immediato e gran colpo di testa di Destro, che insacca nell’angolino. L’attaccante si toglie la maglia e viene ammonito.

49′ Bologna in vantaggio con Hickey, che indovina l’angolino opposto con un sinistro rasoterra velenoso dopo una corta respinta della difesa del Genoa su tiro di Bonifazi

46′ Si riparte con il Genoa che mette subito dentro Behrami per Rovella.

Finisce il primo tempo con il Genoa involuto rispetto al dinamismo espresso a inizio gara. In fase offensivo parecchie difficoltà e tanti errori anche nell’impostazione, con palle date con un pizzico di ritardo o fuori misura.

45′ Un minuto di recupero

44′ Ci prova Orsolini dalla distanza, palla lievemente deviata, ma Sirigu blocca a terra

43′ Ammonito Fares per un fallo su Soriano

38′ Batte Arnautovic, ma il destro muore sopra la traversa

37′ Calcio di punizione da posizione interessante per il Bologna: intervento deciso di Badelj su Soriano. Palla sulla lunetta dell’area di rigore.

30′ Ammonito Dominguez per un intervento falloso su Destro.

26′ Corner per il Bologna a cura di Orsolini, Dominguez ci prova di testa, ma la conclusione termina ampiamente sopra a traversa

18′ Badelj per Cambiaso che si accentra e prova il tiro, troppo debole però per impensierire Skorupski. Il portiere blocca senza problemi.

6′ Tiro di Arnautovic deviato in calcio d’angolo da Bani. Il Genoa protesta per una spinta non vista su uno dei suoi.

1′ Subito pericoloso il Genoa con un diagonale di Fares respinto da Skorupski

1′ Partiti! Palla al Genoa, in maglia bianca.

Un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della gara per la scomparsa di Romano Fogli, ex giocatore del Bologna, campione d’Italia 1963/64.

Ecco le formazioni:

Bologna: Skorupski, De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey (80′ Dijks), Dominguez, Svanberg (80′ Sansone), Soriano, Orsolini (63′ Skov Olsen), Arnautovic, Barrow (63′ Vignato).

A disposizione: Bardi, Theate, Mbaye, Binks, Soumaoro, Van Hooijdonk, Santander, Cangiano.

Allenatore: Mihajlovic

Genoa: Sirigu, Cambiaso (80′ Ghiglione), Bani (80′ Vanheusden), Maksimovic, Criscito, Rovella (46′ Behrami), Badelj, Kallon, Hernani (68′ Pandev), Fares, Destro.

A disposizione: Semper, Vanheusden, Sabelli, Vasquez, Ghiglione, Masiello, Behrami, Touré, Melegoni, Bianchi.

Allenatore: Ballardini

Arbitro: Fourneau di Roma

Ammoniti: Dominguez, Bonifazi, Medel (B); Fares, Destro, Behrami (G)

Espulso: Mihajlovic per proteste al 92′