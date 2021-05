Bogliasco, una notte senza acqua per lavori urgenti alla rete idrica

Genova. Iren comunica che per lavori urgenti di riparazione della rete di distribuzione idrica,

dalle ore 22 del 6 maggio alle ore 02 del 7 maggio, verrà sospesa l’erogazione alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Bogliasco.

• Via Sessarego fino al civ 25

• Via Conte Camillo Benso di Cavour

• Via Fritallo

• Via Gian Francesco de Marchi

• Via Figari

• Vico Molino

• Via Angelo Vaglio sia inferiore che superiore

• Via dei Mille

• Via Aurelia

• Piazzale Partigiani D’Italia

• Piazza ventisei Aprile

• Via Paraso

• Via Cristoforo Colombo

• Via Nicolò Ansaldo

• Via Giuseppe Mazzini

• Via Ammiraglio Giovanni Bettolo

• Via Armanna

• Via Emanuele Pontiroli

• Via Privata Adelina

• Via Sant’Ilario dal civ 1 al 26

• Vico Cannone

• Via Del piano

• Via Privata

• Via Antica Romana

• Via Fontana

• Via Giuseppe Consigliere

• Via alla Scogliera

E in una via del comune di Pieve Ligure

• Via Campodonico dal civ 4 al 34

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.