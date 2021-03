Chiavari. Giugno si aprirà con un weekend a gonfie vele. Si è rimessa in moto la macchina organizzativa della Tag Heuer Vela Cup e anche per l’edizione 2021 ha scelto Chiavari come sede privilegiata. Già lo scorso anno Marina di Chiavari-Calata Ovest era stata identificata come sede ideale per dare avvio a quello che rappresenta il primo grande circuito di regate aperto a tutti, con tappe itineranti in tutta Italia, promosso e organizzato dal Giornale della Vela.

L’appuntamento è stato fissato per il primo fine settimana di giugno, sabato 5 e domenica 6, con un’iniziativa, che non vuole rivolgersi soltanto agli appassionati di vela ma che coinvolgerà l’intera città.

Eugenio Michelino (nella foto), amministratore delegato di Marina di Chiavari-Calata Ovest, dichiara: “Sono entusiasta di riportare a Chiavari un evento, che anche lo scorso anno caratterizzò la ripartenza post pandemia. Ma principalmente sono felice di realizzare un evento che sottolinea il nostro modus operandi ovvero portare il mare in città. Si lavorerà per incentivare il più possibile lo sviluppo delle attività che sono rivolte al commercio e alla ristorazione, che hanno vissuto e stanno vivendo momenti molto difficili. Pensiamo possa essere utile condividere anche con loro questo momento di rilancio. La vela è un motore che traina tanti appassionati e per Chiavari sarà ancora una volta una vetrina importante. Sviluppando alcuni elementi già sperimentati nell’edizione dello scorso anno, stiamo lavorando in sinergia con l’Amministrazione e con il territorio, affinché sia un evento, non esclusivamente riservato al porto ma che porti il mare al centro della città. Non possiamo ancora svelare nulla ma si sta lavorando per collocare alcune imbarcazioni nel centro cittadino, facendo della Vel Cup una due giorni che possa essere di attrattiva e interesse per un vasto pubblico e dare rilancio al territorio”.

Anche per l’edizione 2021 è confermata la stretta collaborazione fra Calata Ovest e l’amministrazione comunale, come spiega l’assessore al commercio e al turismo Gianluca Ratto: “Sicuramente la Tag Heuer Vela Cup rappresenta un’occasione importante per Chiavari, sarà una delle prime manifestazioni della stagione, naturalmente Covid-19 permettendo. Stiamo già lavorando in sinergia con Calata Ovest per organizzare in sicurezza uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, come l’Economic Forum Giannini e tutta una serie di eventi legati al Festival della Parola. La Vela Cup darà grande visibilità alla città, e si svolgerà in sinergia con le associazione dei commercianti, Ascom, il Civ Civediamo in centro a Chiavari, il Civ delle vie del Levante e il Comitato del Lungomare. Parlando con l’Ad Eugenio Michelino e con gli organizzatori del Vela Cup abbiamo pensato di coinvolgere anche l’associazione ristoratori, settore che attraversa un particolare periodo di difficoltà, che potrebbe studiare un menu speciale per l’occasione. Seguiremo l’evoluzione dell’emergenza sanitaria per poter definire il calendario, attuando tutte le misure di prevenzione possibili sperando di poter dare il via alla nostra estate chiavarese”.

Soddisfatto anche Tommaso Oriani, del Giornale della Vela: “Finalmente si torna in mare all’inizio di giugno nella Capitale del Golfo del Tigullio, Chiavari. Sono certo che la Tag Heuer Vela Cup di quest’anno. Oltre ad essere come sempre la più affollata manifestazione velica in uno dei golfi più belli d’Italia, sarà anche un bel messaggio di benessere e libertà dopo un periodo difficile. Dopo l’ottima collaborazione dello scorso anno, siamo grati all’amministrazione e a Calata Ovest di poter tornare a Chiavari”.