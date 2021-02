Due nuovi ecografi portatili all’Ospedale San Martino di Genova, il regalo del Gruppo Cambiaso

Genova. Donati dai dipendenti del Gruppo Cambiaso Risso all’Unità Operativa Radiologia Interventistica del Policlinico San Martino due nuovi ecografi portatili che consentiranno di potenziare ulteriormente la tecnologia diagnostica a disposizione dell’Ospedale.

Entrambi di ultima generazione, gli ecografi, grazie alle loro dimensioni compatte e all’utilizzo di sonde senza fili, permetteranno una migliore gestione delle procedure di radiologia interventistica (accessi vascolari, procedure chirurgiche di rimozione delle neoplasie, manovre interventistiche, ecc). La sonda ecografica wireless può essere utilizzata, anche durante manovre interventistiche, senza alcuna necessità di dover coprire e disinfettare i cavi, con conseguente riduzione del rischio di contaminazione e una maggiore sicurezza per il paziente. La portabilità degli strumenti ne permette inoltre il loro facile trasferimento anche in diverse sedi operatorie.

Lo spirito di squadra dei dipendenti di Cambiaso Risso trova spazio in numerose iniziative nate dal loro impegno in prima persona, come nell’ultimo caso la raccolta “Fight the virus” che ha portato alla donazione al Policlinico di San Martino e ad altre realtà particolarmente colpite dalla pandemia.