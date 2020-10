Serra Riccò. Il girone A di Promozione, a soli tre giorni dall’inizio del campionato, è stato ridotto a quindici squadre. Il posto lasciato vacante dal Taggia, ammesso alla categoria superiore, non verrà riempito. Pertanto, a turno, le varie formazioni dovranno riposare. Il primo ad osservare lo stop forzato è stato il Bragno.

Buon per le società ambiziose, che non troveranno sulla loro strada una contendente al salto in Eccellenza. Tra queste c’è la Golfo Dianese che, dopo l’en plein in Coppa Italia, ha battuto un’altra formazione che era stata protagonista nel torneo precampionato: il Soccer Borghetto. I giallorossoblù hanno avuto la meglio per 1-0, grazie al gol realizzato dall’ex finalese Faedo al 62°. Ai biancorossi resta la consapevolezza di aver perso contro una rivale ben attrezzata, insieme alla certezza di avere le qualità per riscattarsi al più presto.

Il derby savonese ha premiato il Legino. Sul campo di Zinola i verdeblù hanno avuto la meglio sulla Veloce per 1 a 0, centrando la terza vittoria in quattro incontri fin qui disputati tra coppa e campionato. L’incontro è stato deciso da una rete dell’ex Galiano. Clicca qui per la cronaca dettagliata dell’incontro.

Celle Riviera e Voltrese, in Coppa Italia, erano sempre state sconfitte. Si sono ritrovate di fronte all’Olmo-Ferro per contendersi i primi 3 punti importanti, quelli per il campionato. Ad avere la meglio è stata la formazione ospite (nella foto). Dopo un primo tempo a reti inviolate, l’undici allenato da Enrico Ragni ha fatto bottino pieno grazie alle segnature di Bianchino e Della Vecchia. Poco prima dello scadere i giallorossi hanno siglato il gol dell’1-2 con Favara.

Al contrario, a Ceriale si è segnato solamente nel primo tempo. I biancoblù locali hanno sbloccato il risultato al 7° con Maxena; una doppietta di Gesi, al 13° e al 31°, ha permesso al Via dell’Acciaio di ribaltare il punteggio, ma al 34° Cutuli ha ristabilito la parità: 2 a 2.

È finita con un pareggio tra Serra Riccò e Praese, due squadre ambiziose. Gli ospiti sono passati a condurre all’8° con una rete di Brema; al 40° i gialloblù hanno impattato con Lobascio, a segno dal dischetto. Nel secondo tempo Belloro e Bulgarelli hanno ben difeso le rispettive porte ed è terminata 1 a 1.

Ventimiglia-Camporosso non si è giocata a causa dell’alluvione che ha colpito la città di confine. Borzoli-Arenzano è stata rinviata per un sospetto caso di Covid.