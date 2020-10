Secondo turno di campionato in Prima categoria girone C, che si evidenzia per due squadre a punteggio pieno anche se con risultati diversi. La Sampierdarenese si “accontenta” di un solo gol contro il Pra’ per incassare la prima vittoria casalinga. Decisivo il gol di Bottino al quarto d’ora. Molto animata invece la vittoria dell’Apparizione che espugna il campo della Ruentes in una gara ricca di emozioni.

Subito in gol la squadra di Poggio che al 4° passa in vantaggio con Bojang. I ruentini reagiscono e al 20° Salone pareggia i conti e dieci minuti dopo Borreani ribalta la situazione. Fondamentale, però è la rete di Pelle al 45° che rimette nuovamente tutto in ballo. Nel secondo tempo l’Apparizione prende in mano la partita e al 60° ancora Bojang si dimostra uomo decisivo per i suoi con il gol del nuovo vantaggio ospite. Chiude i conti infine Montaldo al 66° che mette al sicuro il risultato per l’Apparizione.

Secondo pareggio consecutivo per la Vecchiaudace Campomorone che a San Cipriano si salvo all’ultimo. I biancocelesti infatti passano all’80° con l’irruzione in area di Lalli che trova la zampata sul secondo palo e fa 1-0. La gara sembra quindi compromessa per i campomoronesi, ma all’88° Montecucco svetta in area e gira a rete dove Gallino non può arrivare.

Stesso risultato fra Pieve e Fegino anch’essi reduci rispettivamente da una vittoria e un pareggio nel primo turno. Al 52° Cremonesi porta avanti gli ospiti che viene equilibrato all’81° dal calcio di rigore di Files. Ancora ko invece il Cogoleto che entra troppo tardi in partita con il Prato e subisce due reti nel finale di primo tempo. Al 38° Pastorino e al 42° Dellagiovanna mettono in discesa le cose per i rossoneri, che al 62° incassano il gol di Lupia, ma riescono ad amministrare il minimo vantaggio fino alla fine della gara.

Prima vittoria per il San Bernardino che rimanda l’appuntamento coi tre punti del Borgoratti. Decusuva la rete di Lorenzini al 42° che consente ai neroverdi di muovere la classifica. Gioiscono per i primi tre punti anche i granata di Pontedecimo che grazie al rigore di Pasti in avvio di partita, superano di stretta misura la Calvarese fallendo anche un secondo rigore, sempre con Pasti, assegnato pochi minuti dopo l’altro. Termina a reti inviolate invece Campese – Nuova Oregina, con gli ospiti che ottengono il primo punto del proprio campionato avendo superato le preoccupazioni per il Covid.