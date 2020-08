Prima Categoria: novità per Caperanese, Vecchiaudace, Pra’ FC e Cornigliano

Genova. Alcune novità relative alle squadre che disputeranno il prossimo campionato di Prima Categoria.

La Caperanese ha ufficializzato altri tre acquisti: Michele Pane, difensore classe 1991, ex Real Fieschi, Rivasamba e Vallesturla; Ivan Manfredi, centrocampista classe 1996, ex Cogornese e Moconesi Fontanabuona; Gabriele Demartini, difensore classe 1999, ex Real Fieschi e Valle 2015.

Alla Vecchiaudace Campomorone arriva Andrea Puggioni, centrocampista classe 1986. Dopo una lunga militanza nel Molassana Boero, ha giocato con Rivarolese, Cella, Marassi Quezzi, Little Club G.Mora, San Cipriano, Albissola, Praese e, nelle ultime due stagioni, Borzoli.

Con la maglia del Pra’ FC giocherà Manuel Conti Charles, classe 2000, attaccante con una lunga esperienza nelle giovanili del Genoa, poi al Ligorna e alla Lavagnese.

Il Cornigliano ha preso il difensore leva 2000 Riccardo Cileone (ex Genova Calcio, San Quirico Burlando), il difensore Giacomo Revello (ex Sestri 2003, Stella Sestrese, Borzoli) e Mirko Ragusa (ex Borzoli “B”), classe 1998.