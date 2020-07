Salute dei capelli, ecco come rinforzarli nei periodi di stress

Lo stress psico-fisico è una delle cause principali della caduta di capelli. L’organismo può risentire di particolari periodi di affaticamento, somatizzando gli effetti della tensione con un improvviso impoverimento della chioma. In realtà, non è ancora del tutto chiaro come alcuni stati psicologici possano scatenare una reazione biologica da parte del corpo, ma l’esperienza sembra confermare un’importante correlazione tra i due fenomeni.

Secondo diversi studi scientifici, l’alopecia da stress – questo il nome con il quale viene indicato questo disturbo in campo medico – potrebbe essere determinata dalla secrezione del cosiddetto ormone di rilascio della corticotropina (CHR), che si attiva in particolari momenti di disagio ed è responsabile della propagazione dei neuro peptidi, alla base della caduta dei capelli.

Tra le altre cause, le cellule nervose che circondano i follicoli, le quali, in presenza di situazioni stressanti, liberano una serie di sostanze chimiche, dette mediatori dell’infiammazione, che ostacolano la ricrescita della chioma.

La conseguenza è un progressivo e inarrestabile diradamento dei capelli, con un effetto che può concentrarsi sia in prossimità delle tempie, sia lungo tutto il cuoio capelluto. La buona notizia, però, è che si tratta di un fenomeno reversibile, che può essere affrontato efficacemente utilizzando i prodotti giusti.

Caduta di capelli da stress: le soluzioni

In presenza di perdita di capelli da stress, si può affrontare il problema sia dall’interno sia dall’esterno: è infatti importante provare a eliminare o ridurre gli stimoli esogeni alla radice del disagio emotivo e associarvi una combinazione sinergica di soluzioni anti-caduta. In presenza di particolari periodi di stress, ad esempio, è possibile rinforzare i capelli con i prodotti Tricovel, una linea completa ad azione combinata che restituisce vitalità alla chioma.

I prodotti Tricovel nascono da un’attenta ricerca scientifica sulle più recenti soluzioni anti caduta. L’azione si basa su complessi innovativi formulati per tenere conto delle molteplici cause responsabili del fenomeno, e si concretizza con una linea di soluzioni in grado di agire sulle diverse cause. Ad esempio, uno dei prodotti più interessanti della gamma è l’integratore alimentare, che rinforza la chioma giorno dopo giorno, operando esclusivamente dall’interno.

Tricovel: dall’integratore allo shampoo delicato

Tricovel integratore alimentare agisce, in particolare, sullo stress ossidativo dei capelli. Deve la sua azione alla presenza di estratto di Ajuga Reptans, che ha effetti positivi sulla ricrescita, e a una formula che apporta all’organismo alcune sostanze come, ad esempio, vitamine, minerali e aminoacidi, compensandone il fabbisogno in periodi di forte stress.

L’estratto di Ajuga Reptans trova spazio anche nella formulazione dello shampoo Tricovel, un prodotto rinforzante e anti-caduta adatto ai capelli fragili, spenti, sfibrati e diradati. Per contrastare gli effetti che lo stress ha sulla chioma è infatti importante selezionare esclusivamente detergenti non aggressivi, meglio se ricchi di sostanze nutrienti e studiati per rinforzare il capello.

Lo shampoo Tricovel si arricchisce in particolare di Methylspermidina, una sostanza che stimola la corretta funzionalità dei follicoli, ed è del tutto privo di sali e solfati, sostanze nocive per i capelli. In aggiunta, è particolarmente ricco di cheratina, la proteina naturalmente contenuta nella struttura pilifera la cui azione restituisce vigore e lucentezza alla chioma.

Tricovel Prp Plus Celsi: l’azione topica anti-caduta

All’azione interna degli integratori alimentari e all’effetto rinforzante dello shampoo, la linea affianca anche Tricovel Prp Plus Celsi, un gel acquoso, ad azione topica, particolarmente indicato anche in presenza di alopecia cronica.

Può essere utilizzato sui capelli, sulle sopracciglia e su tutte le aree del corpo in cui si verifica un improvviso diradamento pilifero ed è adatto all’uso combinato con tutti gli altri prodotti tricologici.

Tricovel Prp Plus Celsi vede la presenza di melatonina e acido ialuronico, che contribuiscono a rinforzare i capelli grazie alla loro azione nutritiva. Il gel deve essere inoltre applicato quotidianamente mediante un breve massaggio, e può essere utilizzato con gli altri prodotti della linea per affrontare il problema in maniera mirata.