Celebrazioni per la Madonna della Guardia, da Bolzaneto al Santuario bus speciali Atp

Genova. Atp informa che giovedì 29 agosto, solennità dell’apparizione della Madonna della Guardia, verrà intensificato il servizio per il Santuario.

Il primo bus Atp partirà alle 8.10 di giovedì dal Giro del Vento, l’ultimo per il rientro partirà dalla Madonna della Guardia alle 19.40. Le corse saranno nell’arco della giornata 30 per l’andata e 30 per il ritorno. Si utilizzeranno i nuovi mezzi Crossway.

In occasione della giornata di giovedì 29 i passeggeri diretti al Santuario della Guardia provenienti da Brin Metropolitana potranno transitare sulle navette Amt gratuitamente fino a Bolzaneto e qui trovare la coincidenza con il mezzo Atp per il Santuario.