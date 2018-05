Mancato rispetto delle norme antiterrorismo: 14 esercenti turistici del Tigullio denunciati

Genova. Quattordici esercenti di attività alberghiere e di B&b del Golfo del Tigullio sono stati denunciati per non avere comunicato nel periodo di vacanze fra fine aprile e inizio maggio alla questura di Genova o alle competenti stazioni dei carabinieri i nomi dei clienti ospitati come impone una norma anti terrorismo.

Gli esercenti sono stati individuati dai controlli incrociati svolti dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita. Quattro dei denunciati avrebbero precedenti penali.

I titolari di appartamenti indagati sono 10, avevano tutti pubblicizzato le proprie attività ricettive su siti internet specializzati. La comunicazione dei nominativi avviene quasi sempre on line