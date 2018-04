Sant’Olcese. Ecco le sanzioni prese questa settimana dal giudice sportivo, relativamente al girone A di Promozione.

Simone Stradi (Sant’Olcese Cffs) è stato fermato per tre turni perché “Dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, lo colpiva con un calcio da tergo, senza conseguenze lesive”.

Pietro Pastorino (Campese), Tommaso Spallarossa, Daniele Brema (Sant’Olcese Cffs), Davide Gazzano, Alessio Lucia (Arenzano), Filippo Musso (Campomorone Sant’Olcese) e Francesco Scimemi (Legino) sono stati squalificati per una giornata.

Massimo Repetti, allenatore del Sant’Olcese Cffs, è stato squalificato fino al 24 maggio perché “allontanato per reiterate proteste, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al direttore di gara frasi ingiuriose e minacciose, quindi gli si avvicinava, facendo il gesto di colpirlo con uno schiaffo”.

Maurizio Gobbi, allenatore della Praese, non potrà sedere in panchina per due gare.

Flavio Eremita, massaggiatore dell’Ospedaletti, è stato squalificato fino al 26 aprile.

Il Borzoli è stato multato di 100 euro “per reiterate frasi ingiuriose e minacciose, rivolte da alcuni propri sostenitori ad un assistente arbitrale ed alla terna in generale”.

Ammenda di 100 euro al Taggia “per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che ingiuriavano e minacciavano, sia il direttore di gara, sia un assistente arbitrale”.

La classifica marcatori dopo 27 giornate:

24 reti: Alessi (Cairese).

23 reti: Battaglia (Alassio FC).

21 reti: Romeo (Legino).

20 reti: Saviozzi (Cairese).

18 reti: Rovella (Taggia).

13 reti: De Gregorio (Campese).

12 reti: Balestrino (Voltrese Vultur).

11 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese), Torra (Bragno).

10 reti: F. Sturaro (Ospedaletti), Espinal Marte (Ospedaletti), Aurelio (Arenzano), Da Ronch (Sant’Olcese Cffs).

9 reti: Damonte (Arenzano).

8 reti: Murabito (Loanesi San Francesco), Gerardi (Alassio FC).

7 reti: Criscuolo (Campese), Esibiti, Sciutto (Borzoli), De Luca, Cerato (Bragno), Brema (Sant’Olcese Cffs), Fantoni (Ceriale).

6 reti: Stradi (Sant’Olcese Cffs), Garassino (Loanesi San Francesco), Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Di Martino (Cairese), Cardillo (Voltrese Vultur), Calabrese (Ospedaletti).

5 reti: Lupo (Alassio FC), Monaco (Bragno), Mendez (Borzoli), Gambacorta (Ospedaletti), Ventura (Praese), Faedo (Ceriale), Pastorino, Lanzalaco, Dentici (Arenzano), Stabile (Campomorone Sant’Olcese), Berta (Pallare), Magnani (Cairese).

4 reti: Albanese (Sant’Olcese Cffs), Brignoli (Alassio FC), Cesari, Girgenti (Legino), T. Corsini (Ceriale), Cervetto, Panucci (Bragno), Codreanu (Campese), G. Brizio, Cuneo, Tarantola (Taggia), Cisternino Palagano, Mazzei (Praese), Rocca, Alberti, Condorelli (Loanesi San Francesco), Salas Mendoza, Minardi (Campomorone Sant’Olcese), Lamberti (Ospedaletti), Realini (Pallare).

3 reti: Mbye (Loanesi San Francesco), Negro (Ospedaletti), Fabris (Campomorone Sant’Olcese), Haidich (Ceriale), Spozio, Moretti (Cairese), Auteri, Doffo (Alassio FC), Zizzini, Mombelloni, Leka (Bragno), Orero, F. Piovesan (Borzoli), Nocentini, De Fazio, J. Bruzzese, Robotti (Sant’Olcese Cffs), Rosso, B. Raguseo (Taggia), Fedri (Praese), Prinzi, Siccardi (Legino), Termini, Noureddine, Boggiano (Voltrese Vultur).

2 reti: Balbi (Legino), Vitellaro (Borzoli), Alfano (Alassio FC), De Moro, Valente, Zirafa (Praese), Mboge (Voltrese Vultur), Miceli, Geraci, Cariello (Ospedaletti), Nardo, Corino (Arenzano), Laudando, Rovere, Recagno, Piccardi, Bubba (Pallare), L. Baroni, Grassi (Borzoli), Salvatico (Bragno), Pesco, E. Ambesi, Botti, Prunecchi (Taggia), Agatiello, Gentile (Loanesi San Francesco), Merlo, Ferrara, De Vecchi (Campese), Setti (Ceriale), Bruzzone (Campomorone Sant’Olcese), Galluzzo (Sant’Olcese Cffs).

1 rete: Bovio, Di Leo, Piana, Prato, Bresci (Cairese), Ottonello, Greco, Preci, Grande, Fazio (Alassio FC), Gallo, Garino (Taggia), Scaburri, Feliciello, Fraticelli, Rossi, R. Biffi, Alasia (Ospedaletti), Castello, Valentino, Di Lorenzo, Schab, Monte, Giglio, Puddu (Loanesi San Francesco), Pesce, Gaspari, Musso, Cappellano, Craviotto, Bevegni (Campomorone Sant’Olcese), D’Ambrosio, Fonseca (Borzoli), Rusca, Rolando, Gazzano, Chiappori, Paini, La Rosa (Arenzano), Pinna, Sulla, Del Ponte, Stefanzl (Praese), Donà, Illiano (Ceriale), Bennou, Siri, Angius, Piccardo, Della Vecchia (Voltrese Vultur), Morielli, Prinzi, Pili, Brondo, Schirru, Garzoglio (Legino), Cavallino, M. Zangla (Sant’Olcese Cffs), Kuci (Bragno), Amaro, Rejabi, Da. Marchelli, Pirlo, L. Macciò (Campese), Torrengo, Pizzolato (Pallare).

Autoreti: Termini, Bubba (pro Loanesi San Francesco), L. Zangla (pro Bragno).