Struppa, domenica torna la gara ciclistica “Genova Cup”: le modifiche alla viabilità

Genova. Tornerà questa domenica, il 14 aprile, la sedicesima edizione della Genova Cup, gara ciclistica amatoriale in circuito organizzata dall’ASD Polizia Locale Genova e inserita nell’agenda di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

La gara si svolgerà sul circuito pianeggiante di via Adamoli, nel tratto compreso tra i ponti Fleming e Solimano, un tratto di 3,3 km che sarà valida come seconda tappa del 27° giro Ciclistico della Liguria e che sarà anche la prima edizione della Challenge Suzuki GT Motor.

La manifestazione vede il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio IV Media Val Bisagno e porterà sui blocchi di partenza circa 150 ciclisti.

Le modifiche alla viabilità ordinaria: dalle 8.30 alle 13.30, fatte salve diverse esigenze valutate dagli organizzatori, sarà interrotta la circolazione veicolare in via Adamoli, in entrambi i sensi di marcia, da ponte Fleming (escluso) a ponte Solimano (escluso); nella stessa fascia orari e sempre fatte salve esigenze valutate dagli organizzatori, sarà interdetta la circolazione veicolare in salita san’t Eusebio.

Non subiranno alcuna modifica le linee di servizio pubblico.