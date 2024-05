Daniele Cicala candidato alle europee per Europa Verde: la presentazione al Cap

Genova. Lunedì 6 maggio alle ore 18:30 presso il CAP di Via Albertazzi a Genova, Europa Verde presenterà la candidatura di Daniele Cicala al parlamento europeo nella circoscrizione nord-ovest. Chiavarese, 26 anni, é uno dei candidati più giovani al parlamento europeo e uno dei due candidati liguri della lista Alleanza Verdi e Sinistra.

Laureato in economia, lavora nel settore no profit delle ONLUS e delle ONG come Emergency e LAV, é stato attivista per la giustizia climatica in Fridays for future (il movimento di Greta Thunberg) e per i diritti animali con “End the slaughter age”, un’associazione che si batte a livello europeo per la transizione del sistema alimentare attuale basato sui sussidi della politica agricola comune ad allevamenti ed agricoltura intensivi, verso uno a base vegetale che investa anche nell’agricoltura cellulare.

Daniele Cicala rappresenta l’impegno delle nuove generazioni per un’Europa ecologista, inclusiva, femminista, equa e antispecista.