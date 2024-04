Panettoni e pandori in dono alla Cucina Popolare: l’iniziativa della cooperativa sociale Idee in Fuga

Genova. In un gesto di grande solidarietà e sostegno alla comunità, la cooperativa sociale Idee in Fuga, attraverso il suo progetto Fuga di Sapori, ha deciso di donare alla Cucina Popolare di Genova una significativa quantità di pandori e panettoni. Questi prodotti, simboli della tradizione dolciaria italiana, arriveranno sui tavoli della trattoria sociale genovese, arricchendo l’offerta culinaria a disposizione degli ospiti.

Fuga di Sapori è un’iniziativa che valorizza le produzioni carcerarie d’Italia, offrendo una seconda possibilità e percorsi di reinserimento lavorativo per le persone detenute. La scelta di donare a Cucina Popolare evidenzia un profondo impegno verso la comunità e un esempio virtuoso di come la solidarietà possa concretizzarsi in azioni di supporto reciproco.

Il presidente della Cucina Popolare, Marco Furnó, ha espresso la sua gratitudine per questo gesto: “Siamo profondamente toccati e grati alla cooperativa sociale Idee in Fuga e al progetto Fuga di Sapori per questa generosa donazione. Pandori e panettoni non sono solo delizie gastronomiche, ma simboli di festa e condivisione. Grazie a questa iniziativa, i nostri ospiti potranno gustare prodotti di alta qualità, frutto del lavoro e della dedizione di chi sta cercando un nuovo inizio. Questo gesto rafforza i legami della nostra comunità e testimonia come la solidarietà e l’attenzione verso gli altri possano fare la differenza.”

Il presidente di Idee in Fuga SCS, Carmine Falanga, ha voluto conoscere personalmente la nostra realtà ed ha espresso apprezzamento per il nostro impegno riconoscendo l’importanza del servizio offerto alla comunità: “Abbiamo con immenso piacere deciso di portare un po’ di dolcezza “galeotta” in una trattoria che è una generatore di gentilezza e attenzione verso il prossimo. Ringrazio gli amici Barbara, Franca e Andrea che ci hanno fatto conoscere questa realtà unica.”

La Cucina Popolare di Genova, conosciuta per il suo impegno a favore dell’inclusione sociale e dell’alimentazione sostenibile, accoglie questa donazione come un’opportunità per arricchire ulteriormente l’esperienza culinaria offerta ai suoi ospiti, promuovendo al contempo i valori di solidarietà e reinserimento sociale.

Questa collaborazione tra la Cucina Popolare di Genova e Fuga di Sapori rappresenta un esempio luminoso di come le realtà sociali possano unirsi per fare la differenza nella vita delle persone, sottolineando l’importanza del sostegno reciproco e dell’impegno condiviso verso un futuro migliore per tutti.