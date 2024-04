Rowing, Sampierdarenesi e Speranza: tanti successi a Genova Pra’

Genova. Settanta gare nella giornata di sabato 27 aprile dedicata alle selezioni per il secondo Meeting Nazionale di Piediluco e alle sfide giovanili per Allievi e Cadetti a Genova Pra’.

Rowing Club Genovese al top con l’allievo B1 Achille Cecchini, il doppio Allievi B2 Garlaschi-Navarra, il doppio Cadetti Martina-Coco, il doppio Under 17 Coppa-De Palma, il 4 senza misto Elpis (Costa, Boiocchi, Tripi, Aquilino), il peso leggero Under 23 Tommaso Rossi, il 4 di coppia Under 19 (Speciale, De Sena, Cacciacarne, Barabino), l’otto Senior (Pozzobon, Treccani, Mondini, Casaccia Gibelli, Farinini, Farinini, Corsinovi, Brusato (tim. Pecorella), il 4 di coppia Under 17 (Coppa, Micangeli, De Palma, Torre), il doppio Under 19 De Sena-Cacciacarne, il 4 di coppia Senior Costa-Marchetti-Virgilio-Rossi.

Cappagli e Carrozzino aprono nel 2 senza Senior la serie di successi della Canottieri Sampierdarenesi, proseguita con il cadetto Lorenzo Muià, Davide Arcolini, il 2 senza Under 19 Cappagli-Schirinzi, l’allievo C Leonardo Colace, l’Under 17 Roberto Terranova, l’allievo A Andrea Tronchini, il 4 senza Under 19 Schirinzi-Cappagli-Strazzulla-Strazzulla, il 4 di coppia Under 19 (Guidi-Colombi, Gotz, Terranova, Costa), il doppio Allievi Bignone-Mele, l’allievo C Leonardo Forte, il 2 senza Cadetti Arcolini-Muià.

Speranza Pra’ fa festa nel singolo Under 17 con Alice Lauletta, la cadetta Francesca Brena, il 2 senza Under 17 Di Luca-Zini, nel singolo Under 19 con Davide Campanini, il doppio Under 19 Cambiaso-Lauletta, il 4 di coppia Under 17 (La Marca, Campanini, Di Luca, Zini), il doppio Under 23 Rocchi-Campanini.

Velocior a segno con i cadetti Maria Lucrezia Dittamo (e nel doppio misto Tomei) e Gabriele Fiorini, l’allievo B2 Francesco Belli, l’allievo A Riccardo Di Iorio, l’allieva C Martina Lerici, il 4 di coppia Under 19 (Istrati, Massarotti, Cecconi, Savona). Primeggia l’Argus con il cadetto Aldin Apuzzo, il doppio Cadetti Tosi-Caperoni, il 4 di coppia Cadetti (Canale, Apuzzo, Tosi, Caperoni), il singolista Francesco Verderame.

LNI Sestri Ponente sugli scudi con l’allievo C Simone Marchelli, l’allievo B2 Vadim Solokha, l’allieva C Viola Bellicchi, il doppio Under 19 Costantini-Dominici. Canottieri Santo Stefano al Mare sul più alto gradino del podio con la PL Alice Ramella e l’Under 19 Arianna Ramella, brave a unire le forze poi nel doppio. Elpis d’oro con l’allieva B Amelia Agrofoglio, il doppio Senior Bozzo-Menessini e il 4 di coppia misto Rowing (Costa, Boiocchi, Patrignani, Sciutto). Murcarolo vincente nel singolo Under 23 (Andrea Licatalosi), nel singolo leggero (Stefano Vinci)e nel 4 senza Senior (Maspero, Cerruti, Sitia, Melegari) Doppietta per la Canottieri Voltri con i cadetti Francesco Laviosa e Simone Marchetti. Bene la LNI Savona con il Master Michele Loffredo. Ultima vittoria di giornata è del 4 di coppia Rowing-Velocior con Spissu, Torri, Dominici e Pecorella.