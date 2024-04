Pallavolo, la selezione universitaria femminile del Cus Genova approda alle finali nazionali

Torino. Dopo la vittoria contro Piemonte Orientale arriva anche la decisiva vittoria in trasferta contro Torino per la selezione universitaria femminile di pallavolo del Cus Genova e dell’Ateneo. Un successo di carattere, per 0-3, che permette alle liguri di staccare il pass per le finali nazionali dei Campionati Nazionali Universitari di maggio a Campobasso, unendosi così alle selezioni maschili di pallacanestro e di rugby.

Una sfida dall’esito non scontato contro una compagine di alto livello, contro cui le ragazze di Matteo Zanoni e Paolo Corrado, rispettivamente coach e vice coach, hanno saputo mettere in campo una prestazione di alto livello. Se l’anno scorso la qualificazione era sfuggita, quest’anno invece le Biancorosse hanno centrato l’obiettivo.

Questo il commento di Silvia Bulla, giocatrice della selezione universitaria femminile di pallavolo e giocatrice della Rimont Genova Pallavolo, nonché studentessa di Giurisprudenza: «Siamo molto soddisfatti della vittoria contro il CUS Torino. È stato un risultato importante. Siamo partite decise e aggressive nei primi due set senza concedere all’avversario di entrare pienamente in partita. Nel terzo set siamo un po’ calate, complice anche il buon gioco espresso dall’avversario e la loro voglia di provare a riaprire la gara, ma siamo riuscite comunque a chiudere set e partita giocando una buona pallavolo. Siamo un bel gruppo, coeso e affiatato. Siamo veramente felici, grazie a questo risultato, di poter partecipare ai Campionati Nazionali Universitari che si terranno a maggio a Campobasso. Ci tenevamo molto perché l’anno scorso non eravamo riuscite a vincere il girone di qualificazione non potendo così prendere parte alle fasi finali. Siamo onorate di rappresentare l’Ateneo di Genova al di fuori della Liguria e di rappresentarlo alle fasi finali incontrando gli altri atenei italiani. Ringraziamo il CUS Genova, lo staff e gli allenatori per averci dato questa grande possibilità e contiamo di ben figurare ed ottenere un buon risultato a maggio a Campobasso».

Queste le parole di Chiara Poggi, giocatrice della selezione universitaria femminile di pallavolo e della Rimont Genova Pallavolo, nonché studentessa di Ingegneria: «Contro CUS Torino è stata una bella partita, noi abbiamo giocato davvero bene, soprattutto nella fase muro-difesa. Sulla carta non era una gara semplice, siamo state brave a gestirla con molta lucidità fin da subito. Come squadra ci stiamo conoscendo meglio e ciò ci permette di essere sempre più unite sul campo. Sono molto contenta di questo risultato, adesso ci aspettano le finali a campobasso, noi siamo cariche e cercheremo di fare bene».

Queste le dichiarazioni di Paolo Corrado, vice allenatore della selezione universitaria femminile di pallavolo, vice allenatore della Rimont Genova Pallavolo e Selezionatore Territoriale Femminile per il Comitato Regionale FIPAV Liguria Centro: «Sono molto contento per la vittoria che abbiamo conseguito. Non necessariamente per il risultato in sé e per sé, anche se oggettivamente vincere è sempre una cosa bella ma mai scontata e soprattutto contro una compagine come quella del CUS Torino, attrezzata per fare bene in queste qualificazioni per i CNU. Io e Matteo Zanoni (allenatore in prima, n.d.r.) siamo veramente molto molto contenti di questo perché comunque testimonia la bontà e la voglia di mettersi in gioco che caratterizzano questo progetto che sta portando avanti il CUS Genova. Già l’anno scorso avevamo sfiorato la qualificazione alle fasi finali, mentre quest’anno l’abbiamo centrata e, ripeto, siamo veramente molto contenti. Felici anche del fatto che rappresentare la nostra città è sempre un motivo di grande orgoglio e vanto. Le ragazze sono state molto brave. Abbiamo avuto qualche piccola defezione numerica per infortuni e malanni dell’ultimo minuto ma abbiamo saputo fare quadrato, essere squadra e andare a Torino e vincere con un 3-0 di carattere, di orgoglio, di grande tecnica e soprattutto grande volontà in difesa, dove abbiamo marcato proprio la differenza per due set abbondanti, rimanendo sempre molto avanti nel punteggio. Nel terzo ovviamente CUS Torino ha fatto di tutto per poter rientrare in partita, come è giusto che fosse. Questa partita ci dà veramente grande fiducia per quello che sarà il prosieguo in quel di Campobasso, sperando di riuscire a recuperare qualche effettiva e soprattutto di continuare a portare avanti tutto quello che è stato il progetto che abbiamo condiviso e sposato io e Matteo già l’anno scorso. Non era assolutamente scontato passare questo va sottolineato, così come la bella partita fatta dalle ragazze».

Il tabellino:

CNU, GIRONE DI QUALIFICAZIONE

CUS GENOVA TORINO vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (18-25; 17-25; 23-25)

CUS GENOVA VOLLEY: Sara Allegri (Farmacia), Silvia Bulla (Giurisprudenza), Marta Giacopelli (Lettere e Filosofia), Rebecca Lupi (Psicologia), Clara Mij (Giurisprudenza), Elisa Mukaj (Ingegneria), Giulia Piccardi (Scienze Motorie), Marta Pisoni (Ingegneria), Chiara Poggi (Ingegneria), Gaia Stagnaro (Economia), Lucrezia Testini (Scienze Ambientali), Elisa Tognini (Medicina), Alice Vieri (Economia). Allenatori: Zanoni e Corrado.