Mezza Maratona di Genova, chiuse le iscrizioni: “Necessario per garantire la sicurezza”

Genova. Alla luce della grande partecipazione alla Mezza Maratona Internazionale di Genova, in programma domenica 14 aprile, lo staff dell’iniziativa, in accordo con le autorità locali e il comando di polizia locale, comunica la chiusura delle iscrizioni alle gare.

“La decisione – scrivono gli organizzatori – si è resa necessaria al fine di garantire la regolare logistica e sicurezza delle manifestazioni podistiche, con la conseguente corretta gestione del flusso dei numerosi partecipanti, che hanno voluto premiare il progetto attraverso le numerose iscrizioni pervenute”.

Oltre alla Mezza Maratona di Genova, il programma podistico della manifestazione prevede anche la CorriGenova e la Family Run che, quest’anno, per la prima volta, avrà un percorso sulla Sopraelevata. L’edizione 2024 si inserisce nella cornice di “Genova 2024 Capitale europea dello Sport”.

Mezza Maratona di Genova 2024, il percorso

Le tappe principali del percorso saranno via Balbi, via Garibaldi, piazza De Ferrari, via XX Settembre, corso Italia, Boccadasse, sopraelevata e Porto Antico, per una lunghezza complessiva di 21 km e 97 metri e un’altitudine massima di 41 metri. Si parte alle 9, con il record da battere fissato a un’ora, 2 minuti e 41 secondi, “staccato” nell’edizione 2014 dal kenyota Benard Bett Kiplangat. Tra le novità sportive di quest’anno figura la validità della Mezza Maratona come Campionato Italiano individuale e di Società Master di Maratonina e come Campionato Nazionale U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport) 2024 di Mezza Maratona.

Oltre alla “Mezza”, il programma podistico della manifestazione prevede come detto anche la Corrigenova di 13 km. Il tracciato si sovrappone a quello della mezza maratona, ma gli atleti in gara dovranno correre sulla Sopraelevata soltanto in direzione ponente e la partenza è posticipata alle ore 9.15. C’è poi la Family Run, lunga 4 km, che in questa edizione, per la prima volta, avrà anche lei una parte del percorso sulla sopraelevata, con partenza da piazza Rossetti.