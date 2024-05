A Genova i morti sul lavoro sono il doppio di quelli provocati da incidenti stradali, Magni (Cgil): “Servono nuove regole per fermare la strage”

Genova. I dati sono estremizzati perché prendono in considerazione il tempo di un biennio (il 2021-22) ma i numeri restano inquietanti. A Genova, nell’area della città metropolitana, i morti per infortuni sul lavoro o per malattie professionali sono il doppio di quelli per incidente stradale: 108 contro 55. A elaborare la statistica, su base Istat è Marco De Silva responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria.

I dati relativi al primo bimestre 2024 indicano un aumento delle denunce infortuni sul lavoro a Genova con 1.711 (+6,5 per cento) ossia 28,5 al giorno, mentre un vero e proprio salto in avanti è registrato dalle denunce per malattie professionali che sono state 158 pari al +236 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Rispetto agli infortuni mortali – nel primo bimestre 2024 – Genova ha registrano 1 morto come nello stesso periodo dell’anno scorso.

“C’è un codice della strada che prevede una serie di norme stringenti – dice a Genova24 il segretario della Cgil di Genova Igor Magni – sugli infortuni sul lavoro le regole sono meno severe per questo nell’ambito dei quattro referendum che stiamo promuovendo ce n’è uno specifico sul tema della sicurezza che riguarda la corresponsabilità dell’appaltatore in caso di infortunio di un lavoratore in una ditta d’appalto. Una corresponsabilità che esisteva ed è stata tolta e chiediamo che venga reintrodotta”.

In questa direzione la Cgil giudica positiva la proposta del M5S circa l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro: “Non ho letto in dettaglio ma ovviamente siamo favorevoli e la stessa Fillea, il sindacato degli edili della Cgil si era già espressa a favore dell’introduzione di questo reato. In caso di infortuni sul lavoro esistono spesso colpe gravi dei datori di lavoro, che devono essere punite di conseguenza”.

Per la Cgil salute e sicurezza sul lavoro sono una priorità e le proposte per attuarla sono contenute in una piattaforma che sarà presentata oggi a partire dalle 18 in un evento pubblico organizzato presso i Giardini Luzzati con il responsabile nazionale sicurezza Cgil Sebastiano Calleri “La piattaforma contiene diverse richieste – spiega Magni – dalla patente a punti che premia le aziende virtuose, alla richiesta di maggiori investimenti dedicati alla formazione, non solo dei dipendenti, ma anche dei datori di lavoro. La piattaforma chiede il superamento delle leggi che hanno reso il mercato del lavoro frammentato e precario e l’inserimento nei programmi scolastici dei temi legati a salute e sicurezza dedicati alle studentesse e agli studenti che saranno le lavoratrici e i lavoratori di domani”.

La Cgil chiede anche una maggior trasparenza dei dati circa le aziende in cui si verificano gli infortuni: “Ci sono troppi dati che non ci vengono comunicati. Noi vediamo solo i codici Ateco delle aziende in cui si verificano gli infortuni, ma se ci venissero forniti i dettagli delle aziende sarebbe più semplice poter intervenire laddove ci sono le criticità. Si tratta soprattutto di aziende piccole, spesso appunto subappalti, con contratti ‘gialli’ o dove i sindacati non sono presenti per intervenire preventivamente. E’ una questione nazionale che chiediamo possa essere affrontata”.

Un altro dato su cui la Cgil vuole riflettere è quello delle irregolarità nelle aziende che, come mostrano i dati appena diffusi nella nostra regione crescono al crescere delle ispezioni: “Questo significa – spiega il segretario della Cgil genovese – che troppe imprese pensano ancora, visto che le ispezioni sono poche a causa della carenza di personale, di scaricare molti costi aziendali proprio a discapito della sicurezza. A questo si unisce il fatto che i tempi di lavoro, cioè finire in fretta una commessa per cominciarne un’altra, determina un’amplificazione dei rischi”.