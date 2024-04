Rotary e Mezza Maratona di Genova insieme per la donazione degli organi: il programma

Genova. Si correrà domenica 14 aprile la ventesima edizione della Mezza Maratona di Genova che quest’anno rientra tra gli eventi del palinsesto di Genova Capitale Europea dello sport. Lo stesso giorno si correranno anche la Corri Genova, con un tracciato di 13 km e la Family Run, 4 km. Un data, quella del 14 aprile, particolarmente significativa: si tratta infatti della ricorrenza della Giornata Nazionale della Donazione degli Organi, nella quale le amministrazioni pubbliche e le associazioni del volontariato del dono promuovono iniziative ed eventi di informazione e diffusione della cultura della donazione di organi, cellule e tessuti. Un’occasione per dare il giusto tributo ai donatori, esprimendo loro gratitudine e riconoscenza, per il loro gesto di grande valore civico e morale, un dono che avviene in modo volontario, gratuito e anonimo.

E proprio in virtù di questa coincidenza che si è ulteriormente rafforzato il legame creatosi negli ultimi anni tra Mezza Maratona di Genova e Rotary Club Genova Golfo Paradiso, che quest’anno, insieme ad altri numerosi altri club genovesi e con il supporto del Distretto Rotary 2032 (Liguria e Basso Piemonte) cura la campagna di promozione della donazione degli organi intitolata “Un dono per rinascere” che gode del patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova.

La campagna, iniziata nel luglio 2023, si sviluppa attraverso varie attività, che includono, tra l’altro, conferenze di esperti, incontri di gruppo, distribuzione di materiale a stampa, presenza in eventi sportivi locali e comunicazione multimediale sui canali social del Club Facebook (www.facebook.com/rotaryclubgenovagolfoparadiso) e Instagram (www.instagram.com/rotaryclubgenovagolfoparadiso).

Il tema principale della campagna di comunicazione “Un dono per rinascere” è il valore del dono quale testimonianza di solidarietà, generosità e compassione, in grado di cambiare la vita di chi lo fa e di chi lo riceve. Si tratta anche di un elemento sostanziale dell’azione rotariana, che si esprime attraverso il dono di risorse, tempo, competenze, idee, progetti, amicizia, disponibilità e sostegno.

Il Rotary e la Mezza di Genova hanno riconosciuto una naturale convergenza nell’iniziativa “MdG for Charity”, che aggiunge valore a questa grande festa dello sport, dando visibilità e spazio a varie realtà associative genovesi impegnate in progetti di solidarietà e responsabilità sociale. Tra queste, il Rotary e il progetto “Un dono per rinascere” hanno un posto speciale.

“Genova si pone in prima linea per la sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci -. I cittadini hanno la possibilità di fare una scelta di grande sensibilità e altruismo attraverso un’azione semplice come quella di fornire il proprio consenso alla donazione al momento del rinnovo della propria carta di identità. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza per la vita delle persone. Quest’anno la Mezza di Genova rappresenta una grande opportunità per inviare un importante messaggio a tutti i genovesi. Una festa che unirà sport e divertimento con la solidarietà e la sensibilizzazione”.

“La Mezza Maratona di Genova esprime ancora una volta, a pieno, la capacità di sostenere, attraverso lo sport, importanti progetti solidali e in questa direzione va la partnership attivata dagli organizzatori con il Rotary Club Genova Golfo Paradiso per sensibilizzare podisti e appassionati su un tema di grande rilievo come la donazione degli organi. L’importanza di continuare l’opera di responsabilizzazione è stata testimoniata anche dal coordinatore del Centro Regionale, Alessandro Bonsignore, sottolineando come l’attività del centro sia in crescita grazie anche all’attività di comunicazione, portata avanti in collaborazione con la nostra Amministrazione, ed incentrata sull’importanza del dono – afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova -. In accordo con la missione di ‘Genova 2024 Capitale Europea dello Sport’, la Mezza diventa anche l’occasione per veicolare messaggi dedicati alla prevenzione, al benessere e a stili di vita sani e consapevoli”.

“Sono estremamente soddisfatto della solida relazione che si è venuta stabilendo tra Rotary e Mezza di Genova, – dice il presidente del Rotary Club Genova Golfo Paradiso, l’avvocato Marco Turci – culminata quest’anno con la condivisione di attività a sostegno della campagna per la donazione degli organi “Un dono per rinascere”, promossa dai Rotary genovesi, e l’attribuzione al Club del titolo di Special Sponsor della manifestazione. Il grande rilievo dei vari eventi sportivi ci consente di estendere il messaggio rotariano dell’etica del dono alla vasta comunità dei runners. Il 14 aprile 2024, giorno delle gare, si celebra la Giornata Nazionale per la donazione degli organi, che ricorda a tutti l’importanza di questo atto di estrema generosità ed esprime la gratitudine del Paese per coloro che lo compiono. Senza donazioni d’organo non possono esserci trapianti e le vite di quei pazienti che ne hanno bisogno sarebbero perse irrimediabilmente. È questo il messaggio della campagna “Un dono per rinascere” che comunicheremo agli sportivi e ai frequentatori del Village della Mezza di Genova. Li invitiamo a raggiungerci il 13 aprile nello spazio d’incontro Rotary che allestiremo al Porto Antico, presso il quale saranno anche presenti le associazioni dei donatori di organi (A.I.D.O.) e dei trapiantati (ANED)”.

“Anche il Rotary fa parte del progetto MdG for Charity – conclude il presidente della Podistica Peralto Mauro Semonella -, iniziativa che abbiamo formalizzato quest’anno al termine di un percorso in cui la Mezza Maratona di Genova si è messa a disposizione delle associazioni per fornire loro aiuto e visibilità. MdG for Charity ne è la concretizzazione, con interventi per tutto l’anno e non solo in occasione dell’evento. Fin dalla prima edizione abbiamo ideato questa iniziativa, in quanto crediamo fermamente che lo sport possa essere il giusto canale per divulgare i valori della solidarietà. Ancora una volta sport e territorio insieme per sostenere il terzo settore, mission spiegata anche dal claim di quest’anno, Genova 2024, io valgo. Le istituzioni hanno sposato questo progetto, con la presenza dell’assessore comunale allo Sport, Alessandra Bianchi, e Francesca Corso, alle Politiche Giovanili, che saranno madrine di quest’iniziativa”.

Il programma “Rotary e Mezza di Genova insieme per la donazione degli organi” si articola in una serie di azioni, tese ad ampliare la portata dell’appello alla donazione degli organi, in particolare nella comunità dei runner, quali: