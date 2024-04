Maltempo e frane in Liguria, ancora chiuse la strada del Turchino e via San Carlo di Cese

Genova. È ancora chiusa la strada statale 456 del Turchino a Fado, nel territorio del comune di Mele, dove la scorsa notte si è abbattuta una frana a valle della Rsa Villa Costalta. Al momento non risultano persone isolate. Sono in corso le operazioni di rimozione del materiale dalla carreggiata: l’obiettivo è procedere alla riapertura a senso unico alternato entro la giornata di oggi. Nel frattempo il collegamento è garantito dall’autostrada A26.

Resta chiusa invece via San Carlo di Cese nell’entroterra di Pegli, bloccata per la caduta di un palo della rete telefonica. Da quanto riferisce la polizia locale, i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a intervenire per mettere in sicurezza il palo abbattuto e pure i tecnici della Telecom, che risulta proprietaria dell’infrastruttura, hanno difficoltà a causa della giornata festiva. L’abitato a monte dell’interruzione è raggiungibile dalla Valpolcevera attraverso Lencisa o da Scarpino passando per una strada di ridotte dimensioni.

Riaperta a senso unico alternato via delle Fabbriche, nel primo entroterra di Voltri, interessata da un’altra frana con alberi caduti. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco sono stati messi in funzione alcuni semafori provvisori già presenti sul posto per un precedente smottamento e così è stato possibile regolare il traffico senza la necessità di tenere agenti sul posto.

“Per quanto riguarda in invece la frana di Bargagli – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – si continua a lavorare per rimuovere il materiale, nonostante in queste ore le piogge siano proseguite. L’obiettivo resta quello di riaprire, almeno a senso unico alternato, entro la fine della settimana. Domani alle 18 saremo di nuovo a Bargagli per fare il punto”.

Nel savonese, uno smottamento ha interessato la statale 582 del Colle di San Bernardo a Zuccarello: è stato istituito il transito a senso unico alternato. La provinciale 25 a Sesta Godano (La Spezia) resta chiusa a causa di una frana, non ci sono frazioni né persone isolate.

Prosegue intanto l’ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria: è stata prolungata l’allerta meteo gialla sui bacini grandi del Levante della regione fino alle 16 di oggi. Per oggi previsto ancora tempo instabile con possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili sul Centro-Levante. Previsti venti forti con raffiche di burrasca, in attenuazione nel corso della serata. Mare agitato. Le precipitazioni della notte si sono concentrate soprattutto a ponente, con effetti sul livello di fiumi e torrenti. A Levante è atteso nelle prossime ore il picco di livello del Magra alla foce.