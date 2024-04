Maltempo, tutte riaperte le strade nel territorio di Genova. Mercoledì attese nuove piogge

Genova. È stata riaperta intorno alle 20.00 a senso unico alternato la strada statale 456 del Turchino a Fado, nel territorio del comune di Mele, chiusa dalla notte tra domenica e lunedì per una frana a valle della Rsa Villa Costalta. Terminate le operazioni di rimozione del materiale dalla carreggiata portate avanti dai tecnici di Anas, la sede stradale rimane ingombra per metà.

Riaperta alle 19.00 anche via San Carlo di Cese nell’entroterra di Pegli, bloccata dalla notte per la caduta di un palo della rete telefonica. Ed è stata riaperta a senso unico alternato anche via delle Fabbriche, nel primo entroterra di Voltri, interessata da un’altra frana con alberi caduti. Nel corso della giornata i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi per alberi caduti e oggetti pericolanti, ma per fortuna nessuna nuova frana

“Per quanto riguarda in invece la frana di Bargagli – ha spiegato oggi l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – si continua a lavorare per rimuovere il materiale, nonostante in queste ore le piogge siano proseguite. L’obiettivo resta quello di riaprire, almeno a senso unico alternato, entro la fine della settimana. Domani alle 18 saremo di nuovo a Bargagli per fare il punto”.

Nel savonese, uno smottamento ha interessato la statale 582 del Colle di San Bernardo a Zuccarello: è stato istituito il transito a senso unico alternato. La provinciale 25 a Sesta Godano (La Spezia) resta chiusa a causa di una frana, non ci sono frazioni né persone isolate.

Terminata alle 16.00 l’allerta meteo gialla sul Levante, nelle prossime ore è attesa una tregua dalle piogge che però torneranno già nella giornata di mercoledì.