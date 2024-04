Ancora pioggia sulla Liguria, attese le piene dei fiumi: allerta gialla prolungata a Levante

Genova. Continua il maltempo sulla Liguria. Anche oggi sono possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili sul Centro-Levante, di intensità generalmente debole o al più moderata con locali grandinate di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda il Levante si sta osservando il passaggio del colmo di piena presso le sezioni di monitoraggio del fiume Vara, mentre è atteso nelle prossime ore il picco alla sezione terminale del Magra ad Ameglia: è proprio per coprire il transito di questa piena che Arpal ha prolungato l’allerta gialla sui bacini grandi fino alle 16.00 di oggi, lunedì 1 aprile.

Il fronte che dalla serata di ieri ha interessato la Liguria ha lasciato, nelle ultime 24 ore, cumulate di 122,6 millimetri a Verdeggia nel comune di Triora, 106 millimetri a Prai nel comune di Campo Ligure e 91,4 millimetri a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio. Quantitativi non eccezionali che tuttavia hanno provocato diverse frane su un territorio reso già fragile dalle precipitazioni delle scorse settimane.

Le piogge odierne saranno accompagnate da venti forti sui crinali con raffiche di burrasca, rafficati sulle zone costiere, in attenuazione nel corso della serata: questa notte valori ben superiori ai 100 km/h (Tana d’orso, a Ronco Scrivia, ha misurato 198 km/h, Giacopiane 144 km/h, Fontana Fresca, sopra Sori, 141 km/h e Casoni 139 km/h). Mare agitato per onda lunga di libeccio con mareggiate lungo le coste esposte.

L’attuale alta reattività del reticolo idrografico ligure ha portato piene su numerosi bacini medi e grandi della regione, sebbene ormai quasi tutte in fase discendente. Le precipitazioni della notte si sono concentrate soprattutto a Ponente, dove hanno contribuito a far crescere numerosi torrenti, raggiungendo o superando il primo livello di soglia a Montalto Ligure e Merelli sull’Argentina, e a Rugge di Pontedassio sull’Impero. Queste situazioni sono state segnalate ai Comuni potenzialmente interessati con il solito monitoraggio durante le allerte.

Discorso diverso invece merita l’idrometro di Rovegno sul Trebbia, che ha mostrato un picco repentino alle 6.15, in corrispondenza di un modesto rilascio dall’invaso del Brugneto: pur ritenendo realistico un innalzamento dei livelli del torrente in tale finestra temporale, l’entità delle precipitazioni in zona, lo stato del terreno e le simulazioni effettuate dalla modellistica (incluse le osservazioni degli idrometri a valle) fanno propendere per un’interferenza alla strumentazione, che verrà approfondita nei prossimi giorni con la ditta che si occupa della manutenzione.

Le previsioni

Lunedì 1° aprile. Possibili locali episodi di instabilità post-frontale con rovesci o temporali sparsi, più probabili su Centro-Levante, di intensità generalmente debole o al più moderata. Possibili locali grandinate di piccole dimensioni. Venti forti su DE con raffiche di burrasca sui crinali, rafficati anche su zone costiere di A e su BC con valori fino a 60- 70 km/h, anche maggiori sui rilievi, attenuazione nel corso della serata. Mare agitato per onda lunga di libeccio (periodo 6-7 secondi) con mareggiate lungo le coste esposte di ABC.

Martedì 2 aprile. Nel corso del pomeriggio nuovo rinforzo dei venti di libeccio su A, fino a forti 50-60 km/h. Durante la notte residue mareggiate di libeccio su C in scaduta in mattinata. Al pomeriggio temporaneo aumento del moto ondoso fino a localmente agitato su A, molto mosso altrove.

Mercoledì 3 aprile. Piogge sparse e qualche rovescio su Centro-Levante di intensità debole o al più moderata. Venti moderati, localmente forti meridionali 40-50 km/h, in attenuazione durante le ore serali.