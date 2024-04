Lavanderia in fiamme a Castelletto: decine di metri di tubo per spegnere l’incendio

Genova. La scorsa notte, i Vigili del Fuoco hanno operato per l’estinzione di un incendio sviluppatosi in una struttura adibita a deposito di lavanderia in via Bracelli.

Molto difficoltoso raggiungere l’incendio a causa della stretta strada. I Vigili del Fuoco hanno steso diverse decine di metri di tubazione per raggiungere il mezzo antincendi più piccolo e poi, grazie alla piccola tubazione gergalmente chiamata “naspetto” hanno provveduto all’estinzione.

L’anziano residente nella limitrofa abitazione non ha subito conseguenze.