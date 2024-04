Incidente mortale in via Righetti nella serata di Pasqua, la vittima è il 48enne Gabriele Scazzola

Genova. Si chiamava Gabriele Scazzola l’uomo morto nella serata della domenica di Pasqua dopo essersi schiantato con la sua moto in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro. Avrebbe compiuto 48 anni il prossimo 19 maggio. È la terza vittima in meno di dieci anni su una strada che in passato è già stata teatro di incidenti gravissimi.

Una tragedia su cui gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale stanno cercando di fare luce. L’unico elemento che appare certo, al momento, è che nessun altro veicolo fosse coinvolto nella dinamica. A confermarlo è anche un testimone che avrebbe visto il mezzo a due ruote uscire di strada e finire contro i cassonetti dell’immondizia collocati subito dopo la rotatoria all’incrocio con via Bovio e via Rossi, in prossimità delle strisce pedonali.

La Procura ha disposto accertamenti sulle condizioni del manto stradale: Scazzola potrebbe aver perso il controllo della moto a causa di una buca. Si tratta però di indagini di prassi e l’asfalto in quel tratto è stato rifatto circa due anni fa, come risulta dalle immagini rilevate da Google Street View. Si attende l’esito degli esami ematochimici per capire l’eventuale ruolo di sostanze assunte dal 48enne. L’analisi dei video delle telecamere e gli ulteriori rilievi della polizia locale permetteranno di chiarire gli altri elementi, tra cui la velocità. Il veicolo è stato sequestrato.

L’uomo è apparso subito in condizioni disperate con diversi traumi. A nulla sono valsi i soccorsi prestati dai medici del 118 e dai volontari della Croce Gialla, a nulla è valsa la corsa all’ospedale San Martino in codice rosso. Il decesso è stato dichiarato pochi minuti dopo l’arrivo in pronto soccorso, alle 20.11, una quarantina di minuti dopo lo schianto fatale.

Gabriele Scazzola lascia un figlio minorenne e una compagna. Abitava in via Zara, in quello stesso quartiere, e probabilmente stava rientrando a casa. Lavorava alla Agras, azienda attiva nel settore alimentare.

Tra gli ultimi gravi incidenti in via Righetti si ricordano quello del 15 novembre 2019, un pauroso frontale tra due auto con tre feriti all’incrocio con via Bovio, e soprattutto quello che costò la vita al ventenne Niccolò Gattorno, travolto in moto da un Suv che svoltava a sinistra per raggiungere un benzinaio. Nel 2015 sulla stessa strada morì un motociclista di 48 anni, finito contro una macchina dopo aver perso il controllo del mezzo. Proprio sull’onda di questa sequenza funesta i residenti e il Municipio avevano chiesto e ottenuto (dopo anni) la creazione di una rotatoria per diminuire la pericolosità dell’incrocio e spezzare la continuità del rettilineo che induceva ad aumentare la velocità.