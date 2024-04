Incidente mortale in via Righetti, motociclista si schianta e perde la vita in ospedale

Genova. Incidente mortale a Genova nella serata di Pasqua. Un motociclista di 48 anni, per cause da accertare, si è schiantato in via Righetti, nel quartiere di Albaro, ed è deceduto poco dopo in ospedale per le gravissime ferite riportate.

È successo verso le 19.30 all’altezza del civico 7, nei pressi della rotatoria. Il centauro stava procedendo in direzione ponente e improvvisamente è andato a sbattere contro i cassonetti dell’immondizia, come riferito da un testimone.

Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla e l’automedica Golf 3. L’uomo, già in condizioni molto serie con un trauma agli arti, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Poi, in tarda serata, è arrivata la notizia del decesso.

Sono in corso accertamenti sull’accaduto da parte del nucleo infortunistica della polizia locale, ma dai primi riscontri sembra che non ci fossero altri veicoli coinvolti. Restano da capire le cause del tragico schianto.

La Procura ha disposto accertamenti sul manto stradale per capire se le condizioni dell’asfalto possano avere provocato l’incidente. La moto è stata sequestrata, mentre si attende l’esito degli esami ematochimici per stabilire se il 48enne fosse sotto l’effetto di alcol o altre sostanze.