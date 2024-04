Genoa, dal 13 al 26 luglio il ritiro estivo sarà di nuovo in Val di Fassa

Genova. E’ stata presentata questa mattina a Villa Rostan la Pre-Season 2024/2025 del Genoa. I rossoblù, per il secondo anno consecutivo, torneranno in Val di Fassa, eccellenza paesaggistiche delle Dolomiti. Squadra e staff saranno impegnati dal 13 al 26 luglio, e usufruiranno di strutture sportive e ricettive di primordine.

“Sono qui per portare i saluti della Val di Fassa che, lo ricordo, dal 2009 siamo stati riconosciuti come patrimonio dell’umanità dal sito Unesco. La Val di Fassa negli ultimi 100 anni è migliorata dal punto di vista dell’ospitalità ed è per questo che siamo contenti di ospitare il Genoa per la seconda volta consecutiva”. Le parole di Fausto Lorenz, presidente dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa.

“Ci stiamo preparando, la neve sta andando via. La stagione invernale è stata da record dovevamo anche ospitare la Coppa del Mondo di sci ma non abbiamo potuto per la troppa neve – prosegue – non vediamo l’ora di ricevere anche i tifosi del Genoa che lo scorso anno sono stati tantissimi tra i 6 e i 7 mila, li aspettiamo”.

“Puntiamo a dare impulso alle strategie codificate nel nostro planning di crescita, incentivandole in ogni settore che ruoti dentro, intorno e al di fuori di club e team – dichiara il presidente Alberto Zangrillo – Siamo riconoscenti con le istituzioni e grati alla collettività locale, alle realtà connettive del tessuto commerciale, per l’accoglienza, l’efficienza e le simpatie accordate alla nostra delegazione e ai nostri supporter. Il Genoa farà per intero la sua parte per valorizzare le peculiarità di un territorio che è un unicum nel mondo”.

“Il Trentino è magnifico, siamo contenti di tornare in Val di Fassa – ha proseguito il presidente – l’anno scorso di questi tempi non eravamo così avanti e non avremmo creduto, reduci da un bellissimo soggiorno in Val di Fassa, che la stagione sportiva del Genoa fosse così luminosa. Luminosa e inaspettata che mi ha permesso di centrare la seconda promessa, ovvero che avremmo fatto un campionato raggiugendo una tranquilla salvezza. Perché io ho fatto solo due promesse, la prima che saremmo tornati in Serie A dopo solo una stagione e l’ho mantenuta e adesso sto per mantenere anche la seconda”

“Ci sono tutti gli ingredienti per far bene – continua Zangrillo – la società Genoa è una società che si sta muovendo seguendo un percorso molto impegnativo, molto ambizioso in un mondo difficile come quello del calcio in un momento storico difficilissimo per tutto quello che ci circonda”.

“Confidiamo sull’affidabilità dei nostri partner per sviluppare modelli innovativi e implementare gli standard qualitativi in tutti gli ambiti di riferimento”, sottolinea il direttore generale Flavio Ricciardella. “E’ motivo di orgoglio questa sinergia con Val di Fassa e Trentino, sia per i risvolti sportivi, sia per la varietà di proposte elaborate per i sostenitori, in una stagione contrassegnata da record su record in termini di partecipazione, entusiasmo e occupazione di posti allo stadio da parte della tifoseria”.

“Ospiteremo anche quest’anno il Genoa in Trentino, a Moena in Val di Fassa. Si tratta di una grande squadra, con una grande storia, un grande presidente il professor Zangrillo, e soprattutto una grande tifoseria. Siamo pronti, quindi, ad accogliere oltre ai calciatori e allo staff tecnico e dirigenziale del club, tutti coloro che vorranno vedere i propri beniamini da vicino. Il ritiro estivo è infatti l’unico momento durante l’anno in cui i tifosi possono incontrare i giocatori della loro squadra del cuore. Arrivederci a luglio, quindi, nel frattempo auguro al Genoa una buona fine di campionato”, queste le parole di Roberto Failoni, assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento.

L’agenzia ufficiale e il tour operator esclusivisti, per promuovere i pacchetti viaggio, è la Gioco Viaggi di via Corsica a Genova. Personale dedicato è a disposizione per presentare le opportunità alla clientela, fornire informazioni, registrare adesioni, indirizzare prenotazioni e favorire il trasferimento se richiesto (010-8970301: alla risposta digitare 2 – www.giocoviaggi.com/genoa/ – genoa@giocoviaggi.com).