Genoa, Zangrillo: “Da una parte la società, dall’altra Gilardino, in mezzo un chiacchiericcio di menzogne”

Genova. Durante la presentazione del ritiro del Genoa, che per il secondo anno consecutivo sarà in Val di Fassa, il presidente del Genoa Alberto Zangrillo si è soffermato anche sulla questione rinnovo di Alberto Gilardino: “La società sta seguendo un percorso responsabile e strategico per assicurare quanto di bello fatto durante la stagione in corso e per assicurare quello che faremo in futuro. Da una parte c’è quindi la società, dall’altra un uomo che si chiama Alberto Gilardino che è il nostro allenatore e merita rispetto”. Le parole del presidente.

“Gilardino è un uomo straordinario che sta ottenendo risultati straordinari e merita i miei ringraziamenti e tanta gratitudine – prosegue – è un ragazzo che non conoscevo e che in questo anno e mezzo ho imparato a conoscere, e ora gli voglio bene. Ha saputo valorizzare la squadra e ottenere risultati straordinari in un contesto difficile, mi ricordo quando è uscito il calendario di questa stagione: avevo paura anche io”.

“Quindi da una parte società e dall’altra Gilardino ma in mezzo c’è un chiacchiericcio di fondo immotivato e irriguardoso, verso la società che rappresento e verso di lui. Questo chiacchiericcio è il contenitore di una serie di menzogne soprattutto quando leggo che si parla di appannaggi economici che gli verrebbero versati. Credo che così si metta in difficoltà la società e un uomo, io di questa questione non ne so nulla quindi o sono un imbecille o sono menzogne”.

“Sono putt… verso un uomo che difenderò sino alla fine – concludere il presidente – Gilardino non merita di essere messo in difficoltà”.

Zangrillo non ha risposto ad altre domande sul rinnovo del tecnico rossoblù, né ha chiarito quando avverrà il prossimo incontro fra la dirigenza e l’allenatore per l’allungamento del contratto.