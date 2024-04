Domenica 28 aprile alla Foce torna la Fiera di Santa Zita: tutte le modifiche a parcheggi e viabilità

Genova. Domenica 28 aprile, dalle 8 alle 21, torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di santa Zita nel quartiere della Foce. La Fiera, che si svolge nella domenica più vicina ai festeggiamenti dedicati alla santa secondo il calendario liturgico, rientra nell’ambito delle celebrazioni della santa che per tutto il weekend interesseranno il quartiere. La Fiera interesserà, con quasi 200 banchi di merce varia e di produttori, piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria, via Pisacane.

«La Fiera di santa Zita è tra le più sentite e partecipate della città, una tradizione antica quasi di un millennio che vede l’incontro tra la comunità di Lucca e quella genovese con la nostra città crocicchio di scambi commerciali – spiega l’assessore alle Tradizioni e Commercio – una tradizione che si rinnova anno dopo anno e che anche il prossimo fine settimana vedrà l’animazione di un intero quartiere, attraendo visitatori da tutta la città, un’occasione di incontro ma anche di promozione del nostro tessuto commerciale locale e di riscoperta di tradizioni che fanno parte della storia della nostra comunità. Una collaborazione più stretta in questi anni con la Confraternita che organizza tantissime iniziative per il quartiere tra cui la messa in genovese del sabato». La festa di Santa Zita vede la collaborazione tra la parrocchia e la Confraternita dedicate alla Santa, secondo un rituale antico che comprende la messa in dialetto genovese il sabato sera, la processione di domenica pomeriggio, nel quartiere Foce, la distribuzione di fiori e pani benedetti di Santa Zita.

La tradizione della devozione a santa Zita affonda le proprie radici nella storia ed è una testimonianza dello stretto legame tra il culto della santa e la tradizione commerciale, discendente alla comunità di mercati lucchesi presenti nel quartiere di Borgo Pila sin dal Medioevo. Nel quartiere è presente anche il banco della Parrocchia di Santa Zita, patrona di Lucca, protettrice di casalinghe, camerieri, cuochi e cuoche, inservienti, fornai, domestiche e guardarobieri, che, nell’usanza comune del passato, veniva spesso invocata contro la perdita di memoria e per ritrovare le chiavi di casa.

Le modifiche alla viabilità in occasione della Fiera di santa Zita per domenica 28 aprile.

Divieto di transito e di sosta per l’intera giornata : in via santa Zita nel tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e via Antonini; piazza Paolo da Novi; via Bianchi; via Siria; via della Libertà nel tratto compreso tra via Barabino e piazza Paolo da Novi; via Pisacane nel tratto compreso tra via della Libertà e via Cipro ed altresì nel tratto compreso tra Corso Torino e via della Libertà.

Istituzione del doppio senso di marcia a senso unico alternato per tutta la giornata in via Volturno e nella via Staglieno con diritto di precedenza per la direzione ponente, l’obbligo di arresto allo “stop” e svolta a destra all’intersezione con via Cipro.

In occasione della processione religiosa: divieto di sosta dalla mezzanotte alle 22 di domenica 28: su ambo i lati della via Antonini all’altezza dei civici 26/R, 28/R e 30/R; su ambo i lati del tratto di strada a fondo chiuso di via santa Zita che porta al civico 2/A della stessa; nel lato monte della via santa Zita tratto compreso tra la sopra indicata strada senza sbocco veicolare e la via Antonini. Divieto di circolazione veicolare ad eccezione dei mezzi destinati alla processione dalle 17 per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione nelle seguenti strade di volta in volta interessate: corso Buenos Aires, direzione levante, nel tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e via Antonini; via Antonini; via Rivale; via Cipro; via Barabino, direzione ponente, nel tratto compreso tra via Cipro e corso Torino; corso Torino, controviale di ponente, nel tratto compreso tra via Barabino e corso Buenos Aires; piazza Savonarola, via Siria, piazza Paolo da Novi, corso Buenos Aires, direzione levante, tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e via Antonini.