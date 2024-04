Barriere antirumore, Salvini: “Autostrade risolverà le situazioni più impattanti entro il 2024”

Genova. Entro il 2024 Autostrade conta di “risolvere le situazioni di maggiore impatto” nella sostituzione delle barriere antirumore ed entro il secondo trimestre saranno completati i lavori sul nodo della A10 di Genova Aeroporto e sul tratto della A7 a Bolzaneto. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo a un’interrogazione di Fabrizio Benzoni, deputato di Azione.

“Dietro la mancata realizzazione delle barriere antirumore delle autostrade A7 e A10 nei tratti che attraversano la città di Genova ci sono le storie dei cittadini che si trovano in una situazione di duplice difficoltà: da un lato il problema di inquinamento acustico e dell’aria, dall’altro un danno economico alle abitazioni – ha sottolineato Benzoni -. È vero che c’è un piano delle opere, ma questo piano viene ogni anno stravolto e ad oggi si dice che le ultime barriere verranno installate nel 2028, quando saranno passati 10 anni dalla loro rimozione. Noi continueremo a monitorare la situazione e chiediamo di poter ricevere subito il cronoprogramma dei lavori. I cittadini attendono risposte”.

Insoddisfatta della risposta del ministro anche la segretaria regionale di Azione e consigliera comunale del comune di Genova Cristina Lodi: “Grazie all’onorevole Benzoni finalmente la questione delle rimozioni e della mancata ricollocazione delle barriere antirumore in Liguria è arrivata a Roma con una risposta assolutamente insufficiente da parte del ministro Salvini. Del resto sia il Comune sia Regione Liguria ad oggi non hanno mai preso in carico la situazione drammatica in cui vivono centinaia di famiglie lungo il tratto autostradale in cui sono state rimosse le barriere antirumore. Contiamo che grazie a questo intervento possiamo avere documenti più precisi da Roma. Ad oggi, in consiglio comunale a Genova, stiamo ancora attendendo che venga convocata una commissione chiesta a maggio 2023″.